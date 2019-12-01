1 декабря: в Туле совершено нападение на инкассаторов РДС

Вечером 1 декабря 1994 г. в Туле было совершено одно из первых громких преступлений нового времени. Двое неизвестных в масках совершили налет на тульский филиал Русского Дома Селенга, который находился в здании Тульскгражданпроекта на улице Ф. Энгельса. Водитель, охранник и инкассатор, совершив обычный вечерний маршрут, около семи вечера возвращались в офис. Они объехали три объекта и несли в руках две туго набитые сумки. Водитель шел чуть впереди, и опередил своих спутников на целый лестничный пролет.

Когда охранник и инкассатор поднялись на площадку третьего этажа, из коридора вышли двое в масках и начали стрелять. Охранник, 21-летний Олег Краснов, был убит на месте из автомата Калашникова. Его напарник тяжело ранен в живот.

Выхватив сумки, грабители бросились вниз по лестнице и выбежали через запасной выход, который был заранее взломан. По предварительной версии они перелезли через забор и скрылись в парке. При этом налетчики действовали вслепую, поскольку в тяжелых на вид сумках оказалось всего 15 миллионов рублей, все остальное было бумаги и договора.

Спустя пять лет, в 1999 году, сотрудникам Тульского управления по борьбе с оргпреступностью неожиданно удалось выйти на след бандитов. В руки следствия даже попала аудиокассета с детальным рассказом о налете на инкассаторов. В нападении, как было установлено в ходе предварительного следствия и позже подтверждено приговором Тульского областного суда, участвовали четверо. Братья Кухарчуки, Станислав и Георгий, Владимир Кондратенко и Юрий Харитонов. Двое последних были осуждены как непосредственные исполнители преступления, Станислав Кухарчук – как организатор нападения (он работал заместителем генерального директора «Тульскгражданпроекта», где арендовал помещения РДС). Георгий Кухарчук, по версии следствия, поджидал стрелков во дворе института на вишневой «девятке» и обеспечил эвакуацию киллеров с места преступления.

Троих задержаны в 1999 году. 11 мая 2001 года по приговору областного суда они получили от 12 до 13 лет колонии. Тогда как Георгий Кухарчук все это время находился в федеральном розыске, однако потом «сдался добровольно».