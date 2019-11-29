29 ноября: в Туле готовятся к Олимпиаде-80

29 ноября 1979 г. было принято постановление бюро обкома КПСС «О постановлении ЦК КПСС «Об организационно-пропагандистских мероприятиях в связи с подготовкой к Олимпийским играм 1980 года».

Одним из главных направлений в подготовке к Олимпийским играм объявлялось усиление политико-воспитательной работы среди населения.

Культурно-просветительные учреждения, спортивные организации, отделения общества «Знание» под руководством партийных организаций разработали цикл лекций, бесед, тематических вечеров, встреч с выдающимися спортсменами, с победителями и призерами международных, союзных и республиканских соревнований.

В качестве почетных гостей на вечера, встречи с молодежью приглашались ветераны Великой Отечественной войны, Герои Советского Союза — генерал Горшков, летчик Рогожин, полный кавалер орденов Славы Н. Т. Полуперов, заслуженные мастера спорта Додоновы, Л. Кочетова, О. Закуренов, Е. Момотков, Б. Романов и другие.

В период подготовки к Олимпийским играм в городах и селах области был проведен смотр-конкурс «Олимпийский огонь», в котором приняли участие более 200 тысяч человек, прошли массовые спортивные соревнования.

В августе 1980 года это постановление Обком партии признал как «В основном выполненное».