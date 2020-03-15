15 марта: в Туле взяли под опеку военнопленных славян

15 марта 1915 г. состоялось организационное собрание Тульского отдела попечительства о военнопленных славянах. Собрание было немногочисленное 14-15 человек, но в члены попечительства оказались записаны свыше 30 человек.

В члены правления выбрали 8 человек, еще четверых – кандидатами. Председателем правления стал губернатор Александр Тройницкий. В числе членов правления были также один чех, один словак, несколько поляков.

Ввиду того, что в ближайшем будущем ожидался наплыв военнопленных, предполагалось в каждом уездном городе выбрать уполномоченного для заведывания делами попечительства в уездах.

В тот же день поступило сто рублей членских взносов и пожертвований.

Под Пасху два члена правления тульского отдела попечительства о военнопленных славянах и некая г-жа Б. доставили в госпиталь, в котором находились военнопленные, значительное количество куличей и прочих пасхальных яств и роздали больным. Военнопленные были очень растроганы неожиданной заботой на чужбине. На второй день Пасхи их навестил священник римско-католического исповедания из Москвы.