16 марта: в Туле провели операцию по приращиванию второй головы собаке

16 марта 1960 г. газета «Коммунар» рассказала о научных опытах, которые проводят в областном онкологическом диспансере. Приводим эту заметку полностью, без комментариев.

«Проблема долголетия, продления жизни человека издавна занимала умы русских ученых. Сейчас в нашей стране ведутся большие работы по оживлению организмов и пересадке органов и тканей животных. Плодотворно работает в этом направлении известный московский физиолог В. П. Демехов.

На днях он побывал в Туле, в областном онкологическом диспансере, где провел сложный опыт по приращиванию второй головы собаке. Ассистентом был главный врач диспансера, заслуженный врач республики М.С.Баршай.

Операция, длившаяся три с половиной часа, при полном обезболивании животного, прошла успешно. Сшивание производилось при помощи специального сосудо-сшивального аппарата отечественного производства.

– Вторая голова, которую мы пересадили на живой организм, питается и живет за счет основной собаки, – рассказывает врач-хирург М. С. Баршай. – За собакой установлено медицинское наблюдение. После операции прошло уже четыре дня. Собака встает, к ней возвратился аппетит, она охотно пьет воду.

Одновременно здесь проведена вторая сложная операция по вживанию собаке второго сердца. Собака с двумя сердцами жила сутки.

Эти, как и другие научные опыты, имеют большое значение для решения вопроса будущего – пересадки органов и тканей человеку, пострадавшему при аварии, получившему травму, или в случае, когда по каким-либо причинам отказывает сердце.

Проведенные в диспансере опыты позволят тульским врачам в дальнейшем вести научные работы самостоятельно. Через некоторое время здесь намечено приступить к новым опытам на животных с тем, чтобы проследить процесс развития злокачественных опухолей.