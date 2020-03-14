14 марта: в Тулу приехал самый уникальный космонавт планеты Георгий Береговой

14 марта 1975 года с трехдневным визитом в Тулу приехал космонавт Георгий Тимофеевич Береговой.

Георгий Береговой – самый уникальный космонавт Земли. Он был дважды Героем Советского Союза и единственным, кто был удостоен первой звезды Героя за Великую Отечественную войну, а второй — за полет в космос. Береговой родился раньше всех из побывавших на орбите людей – на три месяца раньше Джона Гленна, но позже Джо Уокера, совершившего суборбитальные космические полеты на X-15 в 1963 году и погибшего в 1966 году, до полета Берегового. Совершив космический полет в 47-летнем возрасте, Береговой несколько лет считался старейшим человеком, побывавшим на орбите. Только в 1974 году его превзошел Лев Демин.

За годы войны он совершил 186 боевых вылетов на штурмовике Ил-2. Был трижды сбит. За героизм, мужество и отвагу, проявленные в воздушных боях Великой Отечественной войны, и за 106 боевых вылетов, указом Президиума ВС СССР от 26 октября 1944 г. Георгий Тимофеевич был удостоен звания Героя Советского Союза.

26—30 октября 1968 совершил космический полёт на космическом корабле Союз-3. В этом полете была предпринята неудачная попытка стыковки с беспилотным кораблем «Союз-2» в тени Земли. Полет продолжался 3 суток 22 часа 50 минут 45 секунд. За совершение космического полета награжден 1 ноября 1968 второй медалью «Золотая Звезда» Героя Советского Союза.

22 января 1969 года во время торжественной встречи космонавтов в Кремле офицер Виктор Ильин обстрелял автомашину, в которой ехал Береговой, приняв ее за автомобиль Брежнева. Этой ошибке способствовало и определенное внешнее сходство Берегового с Брежневым. Сидевший рядом с космонавтом шофер был смертельно ранен; сам Береговой легко ранен осколками лобового стекла.

В 1972—1987 годах был начальником Центра подготовки космонавтов.

Визит в Тулу начался с беседы в обкоме партии, в которой приняли участие второй секретарь обкома В. М. Сусляк, председатель облисполкома С. В. Попов, секретарь обкома партии Н. Т. Синегубов, первый секретарь тульского горкома В. А. Пастухов и другие.

В. Сусляк рассказал гостю об экономике и культуре области, традиционными и новыми отраслями ее хозяйства, делами и планами туляков. С особым интересом Георгий Тимофеевич выслушал рассказ о предстоящем праздновании 30-летия Победы. Сам Береговой также немало знал о жизни туляков – из рассказов своего товарища по отряду космонавтов, нашего земляка Е. В. Хрунова.

По окончании встречи гостю подарили на память маленький сувенирный самовар – подарочный хит туляков того времени.

В тот день он также посетил оружейный завод, во время экскурсии по цехам общался с рабочими, отвечал на многочисленные вопросы. В частности, рассказывал о предстоящем советско-американском эксперименте в космосе, о подготовке космонавтов. Гостю подарили еще один коронный тульский сувенир – ружье ТОЗ-18.

До конца дня космонавт Береговой посетил также музей оружия, артучилище и щекинский химкомбинат.