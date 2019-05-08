9 мая: Туле показали фильм об украинском Чапаеве

9 мая 1939 г. в тульском кинотеатре им. Бобякина начали показывать новый звуковой художественный фильм «Щорс». Время начала сеансов тогда указывали достаточно непривычно для нас: 10, 12−30, 3, 5−30, 8, 10−30.

Для Тулы это кино интересно тем, что именно «Щорса» показывали потом в дни осады города в 1941 году. Да-да, враг был у ворот, шли бои, но кино все равно крутили. Об этом эпизоде рассказал в своей книге воспоминаний «Рабочая Тула сражается» секретарь Центрального райкома партии А. Малыгин: «кинотеатр находился вне зоны наземного наблюдения противника и имел внутренний двор. Окружающие его дома в случае бомбежки или артобстрела являлись как бы предохранительным валом для зрителей, стоящих в очереди в кассы».

Именно эти обстоятельства и позволили принять столь дерзкое для той обстановки решение. Вначале проводили только один киносеанс в день — в 14 часов. «В районном отряде МПВО нашлись художники, которые нарисовали на фанерных щитах объявления о том, что кинотеатр возобновляет свою работу», — рассказывал А. П. Малыгин. Правда, у председателя городского комитета обороны Жаворонкова идея с киносеансами восторга не вызвала, и он потребовал перенести публичную демонстрацию фильмов в более безопасное место — кинотеатр им. Степанова в Чулково. Но оказалось, что его помещение занято под склад какой-то воинской части. А тут подоспела публикация в газете «Правда» «Тула живет нормальной жизнью», которую проиллюстрировали снимком выходящих из кинотеатра после просмотра «Щорса» зрителей. Эта газетная публикация решила все. Демонстрация фильма продолжилась.

Интересно, что хрестоматийная, казалось бы, теперь фамилия украинского комдива времен гражданской войны Щорса долгое время была мало кому известна. Ее даже не упоминали в энциклопедиях. Как вдруг в 1935 году Сталин, вручая орден Ленина режиссеру Александру Довженко, предложил снять фильм об украинском Чапаеве. Тут-то все и началось. О Щорсе начали писать книги, называть ему именем улицы, появилась одноименная опера. В 1936 году сочинили и знаменитую песню о Щорсе: «Шел отряд по берегу, шел издалека, шел под красным знаменем командир полка. Голова обвязана, кровь на рукаве, след кровавый стелется по сырой траве…»

В 1939 году появился и фильм, режиссером которого, разумеется, стал Александр Довженко, а главную роль сыграл Евгений Самойлов. Действие его происходит на Украине в 1919 году, когда войска Красной Армии шли к Киеву. Впереди были бои с войсками Петлюры и Добровольческой армии Драгомирова.

Реальный Щорс почти полгода командовал Первой Украинской советской дивизией, отбившей у петлюровцев Житомир, Винницу, Жмеринку, разбившей главные силы УНР. Реальный Щорс сражался на фронтах Первой мировой войны, в Гражданскую вступил командиром созданного им партизанского отряда для борьбы с германскими интервентами.

После 15 августа 1919 года, в ходе переформирования Украинских советских дивизий в регулярные части и соединения единой Красной армии, Первая Украинская советская дивизия под командованием Щорса была объединена с 3-й пограничной дивизией под командованием И. Н. Дубового, став 44-й стрелковой дивизией РККА. С 21 августа начальником дивизии был назначен Щорс.

Вскоре после этого Щорс был убит при невыясненных обстоятельствах. Причем, похоронен не в Украине, где воевал, а в Самаре.

На фото: туляки выходят из кинотеатра им. Бобякина после просмотра фильма «Щорс». 1941 г.