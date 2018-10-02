2 октября: небывалый урожай кукурузы в Туле

В 1958 году многие колхозы Тульской области порадовали кукурузой. В колхозе «Путь к коммунизму» Дедиловского района собрали просто невероятный урожай в 630 центнеров с гектара. Но даже с этим рекордом средний урожай кукурузы в целом по области составил всего 133 центнера с гектара. В Сталиногорском районе – 49, в Каменском и Одоевском – по 53. Хотя последние показатели, конечно, особо не афишировались. Но из них делался вывод, что не все полеводы научились выращивать эту полезную культуру.

«Успех борьбы за кукурузу решают два основных условия: правильная организация сева и правильная обработка посевов, – писали в газетах. – Научатся механизаторы и полеводы хорошо подготовить почву, выбрать лучший срок для посева, обеспечить правильные квадраты – значит будет колхоз с кукурузой, значит будут и молоко и мясо».

Вот почему областное управление сельского хозяйства решило в 1958 году научить полеводов сеять и обрабатывать посевы на кукурузных плантациях.

Н. С. Хрущев в свое время говорил, что сами руководящие кадры должны уметь устанавливать правильный высев, разбираться в сеялке, чтобы в случае необходимости помочь машинисту наладить ее работу. Семинар, созванный областным сельхозуправлением, преследовал основную задачу: научить руководящие кадры работе на новых сеялках. Участниками семинара были начальники и главные агрономы районных инспекций по сельскому хозяйству.

Кстати, когда в следующем году в Тулу приедет Н. С. Хрущев, он в своем выступлении перед местной общественностью отдельно коснется темы кукурузы и Тульского края:

«Для Тульской области кукуруза не является некой неизвестной культурой. У вас в Тульской губернии был помещик Шюдт. Он еще в 1876 году сеял кукурузу на тульской земле и получал с десятины 2 400 пудов зеленых стеблей, или, в переводе на центнеры, по 400 центнеров с гектара. Это было, товарищи, еще восемьдесят лет назад. Об этом написал интересную книжку Засядко. Книжка была издана в 1883 году в Петербурге. Я смотрел эту книжку, читал ее. Автор умно писал о кукурузе, о ее достоинствах, давал рекомендации, которыми хоть сейчас пользуйся».

На фото: механизатор колхоза «Путь к коммунизму» Дедиловского района А. С. Баранов собирал по 550 центнеров кукурузы с гектара.