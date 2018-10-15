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15 октября: тульской церкви запретили собирать пожертвования на патриотические цели

15 октября: тульской церкви запретили собирать пожертвования на патриотические цели

В связи с празднованием Великой Октябрьской социалистической революции архиепископ Антоний издал приказ от 15 октября 1948 года, в котором обязал настоятелей церквей выступить с патриотической проповедью и провести сбор денег для пожертвования «на местные детские приюты и инвалидам отечественной войны».

При этом в сборе средств на патриотические цели архиерею было отказано светскими властями. Они были признаны «нежелательными». Антоний издал дополнительный приказ, в котором разъяснил настоятелям церквей, что добровольные пожертвования в пользу детских приютов и инвалидов допустима лишь из запасных церковных сумм, но никак они не должны сопровождаться специальными тарелочными сборами, либо призывом к пожертвованиям на означенную цель с церковного амвона.

Сбор средств на патриотические цели в СССР вообще был запрещен еще с 1 января 1947 года. Власти опасались, что эти деньги будут расходоваться на нужды причта. Запретили и прямую передачу денег от церковных советов на благотворительные цели, поскольку такой порядок носит характер непосредственного шефства церкви над детскими учреждениями, что идеологически неверно.

На фото: Митрополит Николай Крутицкий читает текст телеграммы Председателю Совета Министров СССР генералиссимусу И. В. Сталину.

Автор: Сергей Гусев, сегодня, в 09:20 +3
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