14 октября: Сталин приказал охранять тульский кремль

14 октября 1948 г. вышло революционное постановление Совета министров СССР «О мерах улучшения охраны памятников культуры». Если еще сравнительно недавно с древними церквями можно было поступать как угодно, теперь они брались под охрану государства.

В частности, в постановлении отмечалось, что в деле охраны памятников культуры имеются серьезные недостатки. Контроль за сохранностью исторических и археологических памятников не осуществляется. Руководство охраной и реставрацией памятников архитектуры и искусства со стороны Комитета по делам архитектуры при Совете Министров СССР и Комитета по делам искусств при Совете Министров СССР осуществляется неудовлетворительно. Организации, учреждения и предприятия, в ведении или аренде которых находятся памятники культуры, не обеспечивают их сохранности, а исполнительные комитеты местных Советов депутатов трудящихся не проявляют должной заботы об охране памятников и обеспечении их сохранности.

В целях улучшения охраны памятников культуры Совет Министров Союза ССР постановил возложить охрану памятников культуры, а также надзор за их содержанием на Советы Министров автономных республик, исполнительные комитеты краевых, областных, городских, районных и сельских Советов депутатов трудящихся, и обязал Комитет по делам архитектуры при Совете Министров СССР и Комитет по делам искусств при Совете Министров СССР усилить руководство и контроль за делом учета, охраны, реставрации и использования памятников архитектуры и искусства.

Было утверждено Положение об охране памятников культуры. Комитету по делам искусств при Совете Министров СССР в трехмесячный срок указывалось разработать и утвердить инструкцию о порядке учета, регистрации и содержания памятников искусства. Советы Министров союзных республик, Комитет по делам архитектуры при Совете Министров СССР и Комитет по делам искусств при Совете Министров СССР должны были в течение 1948 - 1949 гг. провести учет всех выявленных памятников, подлежащих внесению в государственные списки памятников культуры. Комитету по делам архитектуры при Совете Министров СССР разрешалось организовать в местах сосредоточения большого количества памятников архитектуры специальные научно-реставрационные производственные мастерские на хозяйственном расчете, а Советам Министров союзных республик разрешалось выделять материалы и средства для реставрации и поддержания сохранности памятников культуры, не находящихся в арендно-хозяйственном использовании.

Подписали это постановление Председатель Совета Министров Союза ССР И. Сталин и управляющий делами Совета Министров СССР Я. Чадаев.

Также, в частности, объявлялось, что все находящиеся на территории Союза ССР памятники культуры, имеющие научное, историческое или художественное значение, являются неприкосновенным всенародным достоянием и состоят под охраной государства. Государственной охране подлежали памятники искусства, архитектуры и археологии. В том числе гражданские и культовые здания, кремли, крепости, дворцы, усадьбы, парки, руины и остатки древних архитектурных сооружений, триумфальные арки, древние курганы, городища, остатки древних городов, следы оросительных каналов и дорог, древние кладбища, могильники, могилы, древние намогильные сооружения, древние рисунки и надписи, высеченные на камнях и скалах, места находок костей ископаемых животных (мамонтов, носорогов и пр.), а также находимые древние предметы и т.д.

Памятники культуры, имеющие выдающееся научное, историческое или художественное значение, выделялись в особую группу и заносились в государственные списки памятников культуры общесоюзного значения.

В Туле по следам этого Постановления 6 декабря 1949 г. было принято решение исполкома областного совета депутатов трудящихся «Об утверждении списков исторических и археологических памятников общесоюзного и республиканского значения». В числе предлагаемых мер по охране исторических памятников было предложено исполкому Заокского райсовета привести в порядок могилу, находящуюся в с. Русятино Котовского сельского совета и восстановить на ней разрушенный памятник А. Т. Болотову – известному писателю ХVIII века, автору мемуаров и многих изобретений, одному из первых исследователей электричества в России и способов его применения для практических целей.

Список же исторических памятников области открывал, разумеется, требующий реставрации тульский кремль.

Еще одним неожиданным результатом принятого 14 октября 1948 г. постановления Совета министров СССР стал отказ горжилуправлению о передаче ему здания бывшей церкви Рождества Богородицы (Пречистая) на ул. Володарского для использования под слесарно-механическую мастерскую.