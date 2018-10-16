16 октября: Тулякам рассказали, какой должна быть комната холостяка

16 октября 1963 г. тулякам рассказали о новых образцах мебели, которая станет модной в ближайшие годы. Они экспонировались на Строительной выставке в Москве. Удобная дешевая мебель была расставлена в уютных выставочных квартирках с мягким освещением и эстампами на стенах – предел мечтаний простого советского гражданина.

Организаторы выставки резонно предположили, что человек сначала бывает холостым, потом женатым, а затем уже обзаводится детьми и становится отцом семейства. Соответственно на выставке были представлены три типа среднестатистического жилища. То, что в стране, как правило, все эти стадии человек проживает в одних стенах и чаще всего с родителями, организаторы дипломатично обошли.

В первой квартире на стене прихожей была прибита табличка, в которой говорилось, что посетители очутились в квартире холостяка. В комнате стояли диван и кресло, обитые черной шерстью, и с этой мягкой мебелью хорошо сочетались светло-желтые стул и банкетка, стоявшие возле низкого комбинированного шкафа. В шкафу – застекленные полки для посуды или для книг. Одна из секций служит секретером – тут откидная доска и полка для календаря и чернильного прибора.

На недавно проходившем Втором всесоюзном конкурсе мебели особо отмечались разнообразные встроенные шкафы, которые экономят площадь, высвобождая ее для других предметов. В квартирах, показанных на выставке, тоже можно было увидеть в комнатах и прихожих различные встроенные шкафы, с угловыми или прямыми полками. Они построены по типу гардеробных комнат – в них проведен электрический свет, в них можно войти и переодеься, они достаточной глубины и высоты. Как жаль, что нельзя перенестись сейчас на полвека назад и посмотреть, как фантазия создателей помещала целые гардеробные, куда можно зайти, включить свет и переодеться, в стандартные хрущевки. Да так, что они после этого еще казались светлыми и просторными. При этом стеллажный комплекс можно было переставлять, как захочется владельцу этой маленькой квартирки гостиничного типа.

Но вернемся к выставке.

Кровати больше похожи на тахту или софу. Изящные ножки, терракотовая или синевато-серая обивка матрацев, с которых на день можно снять постель. С одной деревянной спинкой в изголовье, которая заканчивается полочками для цветов или настольной лампы. А рядом с ними у стены длинный столик, который утром и вечером стоит в спальне с открытым откидным зеркалом-дверкой, а днем может быть закрытым и похожим на дамский секретер, за которым можно и поработать, как в кабинете, если в столовой слишком шумно (столовая!!! В классическом хрущевском доме 1963 года).

А теперь представьте себе пять типов щитов, которые легко и дешево изготавливать в заводских условиях. Он так унифицированы, что из них можно собрать до десяти разных шкафчиков. Щиты – это строительные элементы, детали, которые собрать очень просто и быстро, как дети складывают из кубиков разные предметы. Имея набор таких щитов, дома можно устроить любые полки, шкафы, стеллажи, разграниченные на секции.

Интересен шкаф-перегородка, которым можно перегородить комнату на две части красиво, уютно и удобно. В нем отделения не только для одежды, книг, посуды, но и откидной секретер, и откидные кровати, которые днем вообще не видны в комнате, а на ночь откидываются вместе с заправленной в них постелью.

Благодаря откидным приспособлениям, встроенным шкафам, малогабаритным секционным предметам все квартиры на выставке кажутся просторными, светлыми, не загроможденными лишней мебелью. В них можно свободно двигаться, есть все, что надо для хорошо устроенного быта.

Мебель в квартирах не притиснута к стенам и не поставлена так, что один предмет закрывает другой, а расставлена в свободной планировке. Позаботились мебельщики еще и о том, чтобы обстановка комнат была общедоступна по цене. За 200-300 рублей их мебелью прекрасно обставлены однокомнатные квартиры. А двух или трехкомнатные гарнитуры или, как их называли на выставке, наборы мебели для квартиры из двух-трех комнаты стоили от 400 до 600 рублей.