5 июля: в Туле цикл эротического кино открылся фильмом «Девять с половиной недель»

5 июля 1990 г. в рамках «эротического цикла» в ДК профсоюзов показывали фильм «Девять с половиной недель». Это за океаном его удостаивали антипремии «Золотая малина», в Туле же фильм рекламировали как «один из лучших в эстетическом отношении» по признанию международной критики.

Собственно, страна в тот период времени активно осваивала эротическую классику. В том же июле 1990-го журнал «Иностранная литература» начал печатать «Тропик Рака» Генри Миллера, который на родине, в США, по соображениям цензуры не печатали аж до шестидесятых годов, хотя был написан роман в 1934-м. Прошло еще 30 лет, и цензура закрыла глаза на миллеровскую похабщину и в Советском Союзе.

Еще формально была руководящая и направляющая линия партии с ее кондовой идеологией, и в то же время газета «СПИД-инфо» била рекорды по тиражам, в видеосалонах показывали все более откровенное кино, а официально не купленный для проката фильм «9 ½ недель» показывали во вполне себе государственном ДК профсоюзов. В Париже, кстати, на родине «Эммануэль», эта лента еще находилась под запретом, ее до кинотеатров не допускали.

А ведь еще в 1987 году, то есть всего-то три года назад, областная газета «Коммунар» писала: «порнографические ленты созданы для того, чтобы убедить – в первую очередь молодежь, – что главнее – не борьба за мир, за право на труд, а отношения между мужчиной и женщиной. Здесь же проповедуется теория «стакана воды» – легкости в этих отношениях». Опять же не будет забывать, что под порнографию тогда попадали такие безобидные произведения, как «Греческая смоковница».

Что же касается «9 ½ недель», то именно этот фильм создал целое направление для молодых советских людей в искусстве соблазнения. Так молодежь узнавала, что в искусстве любви важную роль могут играть завязанные глаза, кусочки льда и угощения со всякими фруктами. Ну и само собой эротический танец под песню Рэнди Ньюмана «You Can Leave Your Hat On» в исполнении Джо Кокера. Да и вообще – по лестнице можно не только ходить туда-сюда.

И хоть исполнительницу главной роли Ким Бейсингер пресыщенные буржуазные критики признали за этот фильм худшей актрисой года, для советской молодежи их дуэт с Микки Рурком и по сей день остается одной из самых романтических пар в истории кино.