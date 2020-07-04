4 июля: родился художник Борис Вагин, рисовавший Тулу

4 июля исполняется сто лет со дня рождения живописца Бориса Ивановича Вагина.

Борис Иванович родился в Туле в 1920 г., в семье потомственных оружейников. В 1936 г. поступил в Среднюю художественную школу при Академии художеств в Ленинграде. Однако из-за болезни не смог ее закончить и в 1940 г. вернулся домой. Работал в Тульском товариществе художников.

С октября 1941-го – участник Великой Отечественной войны. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны 2-й степени, медалью «За отвагу». На фронте его талант художника нашел применение – Вагин работал чертежником в штабе дивизии, прилагая максимум усилий для бесперебойного обеспечения частей картами и схемами. В сентябре 1943 г., после того, как в машину, в которой он ехал, попала мина, был контужен. Несмотря на это, остался в строю, совмещая одновременно работу выбывшего по ранению топографа.

После войны Борис Вагин, также, как и его коллеги-художники А. И. Пеньков, Ю. В. Ворогушин, А. П. Леонтьев вернулся в родной город. Их главный творческий интерес теперь был сосредоточен в событиях мирной жизни, возрождении красоты русской земли. Великая Отечественная война Вагина, как творца и свидетеля тех событий, тоже волновала. Но любимые его мотивы были связаны с кремлем.

«Суровым, драматичным предстает этот уникальный ансамбль в дни и ночи обороны Тулы, с напряженными всполохами света прожекторов, движущейся военной техникой и огнем пожарищ, – пишет о работах Бориса Вагина в книге «Художники Тулы» генеральный директор объединения «Тульский музей изобразительных искусств», заслуженный работник культуры РФ Марина Николаевна Кузина. – Но каким солнечным, праздничным, сверкающим золотыми куполами воспринимается кремль в мирное время! С проникновенным чувством любования красотой русской земли, богатством и разнообразием ее красок, цветением созданы Вагиным многочисленные пейзажи, выполненные с натуры в результате творческих поездок. В связи с новыми впечатлениями и новыми мотивами менялась живописная палитра мастера».

«Важная веха в моем творчестве 60-70-е годы, когда происходит высветление моей палитры. Колорит работ, написанных на юге, обрел солнечное звучание. Но где бы я ни был, постоянно возвращаюсь на тульскую землю, к ее городским и сельским пейзажам», – вспоминал художник».

Борис Вагин – член Союза художников СССР. Основные темы его творчества – история, культура, люди, природа Тульского края и юга России. Основные его произведения: «Тульский Кремль. Осенний дождь», «Июль. Поляна» (1964), «Летнее утро. Горячий ключ» (1976), «Сбор подписей под Стокгольмским Воззванием», «Встреча с Толстым» (1986), «Наши пришли!» (1947), «Черное море. Пляж» (1960), серия картин о Тульском кремле, обороне города в 1941 г.

Работал в отрасли станковой живописи, мастер пейзажа и сюжетно-тематической картины. Работы художника хранятся в Художественном фонде Российской Федерации, коллекциях Государственного музея Тулы, во многих областных музеях, а также в частных коллекциях в России и за рубежом. Произведения Б. И. Вагина неоднократно продавались на мировых аукционах.

Участвовал в городских, областных и зональных выставках советского искусства, в том числе Московской области с 1941 года.

Персональные выставки в Туле прошли в 1955, 1970, 1980, 1990 годах.

Жил и работал в Туле. Умер в 1997 году.

Заглавное фото: работа Б. Вагина «Зима в Туле»

Ниже – картины «Дни и ночи обороны Тулы», «Праздник в Туле», «Сотая весна», «Новостройки в Туле».