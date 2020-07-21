21 июля: Виталий Петраков выиграл первое в истории Тулы олимпийское золото в велоспорте

21 июля 1980 г. советские велосипедисты выиграли «золото» в командной гонке преследования на четыре километра с новым мировым и олимпийским рекордом. Это была первая золотая олимпийская медаль в истории отечественного велоспорта! А капитаном советской команды был туляк Виталий Петраков!

В большой спорт Виталий Александрович пришел только в шестнадцатилетнем возрасте. Однако уже в 1974-м, всего через два года, стал чемпионом страны в командной гонке преследования. В том же сезоне он дебютировал на своем первом чемпионате мира, который тогда принимал Монреаль. Чемпионат во многих смыслах был знаковым – ведь через два года на этом же треке должна была состояться программа велогонок Олимпийских игр. Наша команда стала в Канаде четвертой, зато уже в следующем году в Льеже советская четверка вышла в финал и всего лишь секунду проиграла гонщикам ФРГ.

Главными соперниками на Олимпиаде в Монреале опять были немцы – сначала восточные, потом западные. В полуфинале советская четверка в составе туляка Виталия Петракова, краснодарца Александра Перова, москвича Виктора Соколова и ленинградца Владимира Осокина с огромным трудом, установив при этом новый рекорд СССР, обошла сборную Германской Демократической республики. А вот в борьбе за золото опять проиграла команде ФРГ. Впрочем, на тот момент и серебряные награды почти равнялись золотым, ведь никогда прежде наши велосипедисты так здорово на Играх в этом виде гонок не выступали.

И вот наступил 1980 год. По сравнению с монреальской Олимпиадой четверка обновилась более чем наполовину – остались Петраков и Осокин, влился харьковчанин Валерий Мовчан. Также в эту команду входили еще ленинградцы Александр Краснов и Виктор Манаков. Капитаном был выбран Виталий Петраков.

Главная задача предварительной стадии – не попасть до финала на команду ГДР, главного соперника. Уже в квалификационных заездах советская четверка промчалась четыре километра с новым рекордом мира, а гедеэровцы уступили нам две секунды. Еще неизвестно, кто кого после этого больше боялся. В четвертьфинале наши побили сборную Австралии опять с новым рекордом мира и Олимпийских игр. Два мировых рекорда подряд – это был серьезный психологический удар по сопернику.

В заезде за золотые медали наш квартет, выполняя указания тренеров, сразу взял высокий темп, и немцы его не выдержали. Уже на середине дистанции всем становится ясно: советская команда свою победу не упустит. Кто-то из немцев вообще сошел с дистанции, и они заканчивали гонку втроем. А наши пришли к финишу с очередным мировым и олимпийским рекордом, опередив немцев на четыре секунды!

Это была первая золотая олимпийская медаль, которую выиграл тульский гонщик. И по всем законам эта победа должна была быть именно такой – яркой, безоговорочной и запоминающейся. Не зря на пятидесятилетие нашего великого гонщика, которое он отмечал в 2005 году, Петракову прислал поздравительную телеграмму президент России Владимир Путин. «Ваши яркие, победные выступления на соревнованиях самого высокого ранга и сегодня помнят многочисленные болельщики велоспорта, – говорилось в ней. – Благодаря огромному труду, таланту и упорству Вы достигли выдающихся результатов и не раз поднимались на высшие ступени пьедестала почета».

Правда, та красивая победа стала последней в его спортивной карьере. В следующем году Петракова выпроводили на пенсию в связи с критическим для советского спортсмена возрастом – 26 лет.

Впрочем, сам Петраков относительно своего раннего ухода выдвигал и другую версию. Он же был капитаном, а капитану неизбежно приходится отстаивать перед тренером свою команду. На этой почве возникают трения, раздражение выливается на того, кто с этими проблемами к тренеру приходит. Да и руководителям удобнее работать с послушными и исполнительными.

– В 1981 году, после окончания чемпионата СССР, мне велели сдать велосипед, сказав, что в моих услугах больше не нуждаются… – с горечью вспоминал он.

В тот же день состоялись и решающие заезды спринтеров. В полуфинале сошлись главные претенденты на «золото» — наш Сергей Копылов и Лутц Хесслих из ГДР. В двух заездах победил немецкий гонщик. А в споре за бронзовую медаль Копылов переиграл опытного Антона Ткача — чемпиона мира 1974 и 1977 годов, олимпийского чемпиона Монреаля. Это была первая олимпийская бронза тульских гонщиков.