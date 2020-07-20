20 июля: в обувных магазинах Тулы начали отпуск галош

С 20 июля 1930 г. в обувных магазинах ЦРК начал производиться отпуск галош. Для того, чтобы получить заветную пару, требовалось соответствовать нескольким пунктам.

1 Рабочим-пайщикам, вступившим в члены тульского ЦРК до 15 июля по хлебопродуктовому талону МОСПО №16 за август, по одной паре на талон.

2. Детям по талону №16 детских карточек за август, по одной паре на талон, причем галоши мальчиковые и девичьи отпускались детям, обучающимся в школе и детсадах по удостоверениям, что они – учащиеся.

Отпуск галош школьникам без соответствующего хлебопродуктового талона не производился.

3. При получении галош (кроме детских) требовалось предъявление членской кооперативной книжки.

4. О времени отпуска галош остальным категориям населения обещали объявить дополнительно, по мере удовлетворения указанных выше групп.

5. Правление ЦРК рекомендовало пайщикам соблюдать экономию в использовании объявленного талона на галоши, имея в виду, что до полного удовлетворения по этому талону новый талон не будет объявлен.

Это сейчас слово «галоша» вызывает у нас ироническую улыбку. А в то время пара галош носила признак достатка. Например, первый секретарь тульского обкома КПСС Иван Харитонович Юнак, уже выйдя на пенсию, вспоминал такую историю конца тридцатых годов, когда он только поступил на первый курс сельскохозяйственного института.

«Учиться было трудно: помощи ждать неоткуда, стипендия небольшая. Помнится, холодной и сырой осенью решил купить себе калоши, такие же красивые и блестящие, как у преподавателей и у некоторых имущих студентов. Отдал за них половину месячной стипендии и две недели перебивался только на хлебе, баклажановой икре, капустных кочерыжках и кормовой моркови. Зато у меня была наимоднейшая обувь. Правда, калоши надевают на ботинки, которых у меня не было. Купил женские чулки, подвернул аккуратнее, утеплил внутри газетной бумагой и надел калоши».

В царской России отсутствие галош считалось признаком бедности. А вот зажиточные буржуи могли себе позволить на две пары сапог купить две пары галош. Дети счастливого советского детства, конечно же, помнят, что без галош на валенках их гулять во двор родители не отпускали. Но это уже было фактически вчера.

А в то время из-за того, что зарослей гевеи, из которых делали каучук для галош, в СССР не имелось, этот вид обуви был в страшном дефиците. Резина – это ведь не только галоши, но и шины для автомобилей, шланги и многое другое. Только в 1932 году советский химик академик Лебедев впервые в мире организовал промышленное производство синтетического каучука. Резиновые изделия, пусть и не сразу после этого, стали доступны самым широким массам трудящихся.

Ну и еще одна байка, связанная с галошами. Ее автору рассказал один человек, отец которого когда-то, выйдя на пенсию, служил вахтером в Большом театре. Как известно, в старое время там было два тенора, имевших невероятный успех у публики – Иван Козловский и Сергей Лемешев. Каждый из них имел свой лагерь сыров – по-нынешнему, фанатов, готовых черту душу продать за любое соприкосновение с кумиром. А противостояние обеих лагерей доходило до анекдотов. Например, поклонники Лемешева демонстративно уходили со спектакля «Евгений Онегин» после того, как Ленского убивали на дуэли, показывая, что слушать здесь больше нечего.

В то патриархальное время все служащие театра снимали галоши сразу после входа, чтобы не топтать с улицы в театре грязными подошвами. Когда уже шли вовсю репетиции, сыры, крадучись пробирались в фойе и за денежку, которую давали вахтеру, с замиранием сердца влезали в галоши кумира, и так стояли некоторое время.

А вы говорите галоши…