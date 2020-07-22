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22 июля: туляки поддерживают выход Ельцина из КПСС

22 июля: туляки поддерживают выход Ельцина из КПСС

22 июля 1990 г. стали известны данные телефонного опроса туляков относительно трансляций с ХХVIII съезда КПСС. Время бежит, и на всякий случай уже уточним, что телефоны, конечно, подразумевались квартирные, стационарные.

Итак, регулярно слушали трансляции съезда 20 процентов, от случая к случаю — 36 процентов, почти совсем не слушали — 44 процента.

Всего двенадцать процентов туляков ничего предосудительного в совмещении постов Президента СССР и руководителя партии не видели, 10 процентов одобряли это как временную меру, 66 процентов были категорически против такого совмещения.

Три четверти туляков поддерживали выход из КПСС Б. Ельцина, А. Собчака, Г. Попова. 11 процентов одобряли этот поступок, однако считали, что момент для этого выбран неудачный, 10 процентов отнеслись к этому отрицательно.

ХХVIII съезд КПСС проходил в Москве в июле 1990 года. Подробнее о нем в этом блоге:

https://myslo.ru/club/blog/tajny-tul-skih-ulic-etot-den-v-istorii-goroda/TxBYcc2J_kaz2AfS8LvyEQ

 

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Автор: Сергей Гусев
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