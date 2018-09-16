16 сентября:Одиссея туляка, которого сыграл в кино Вячеслав Тихонов

16 сентября 1918 года был учрежден первый революционный знак боевого отличия воинов Красной Армии — орден Красного Знамени. Он вручался за особую храбрость и мужество «при непосредственной боевой деятельности». Вплоть до учреждения ордена Ленина в 1930 году орден Красного Знамени оставался высшим орденом Советского Союза. Первым кавалером ордена стал Василий Блюхер. Орденом номер 2 наградили туляка Василия Панюшкина, отличившегося при взятии Казани.

Василий Панюшкин родился в 1887 году в деревне Кочеты Тульской губернии Новосильского уезда. Можно было бы сказать, что его жизнь достойна кино, но это даже не будет ярким сравнением. Кино о Панюшкине тоже сняли. Да еще какое — его экранный образ воплотил Штирлиц всех времен и народов — Вячеслав Тихонов.

А еще Панюшкин успел пообщаться со Львом Толстым, который оставил об их беседе документальное свидетельство в дневнике за 1909 год: «Ходил пешком недалеко… встретил Василия Панюшкина. Долго гуляя, говорил с ним. Прекрасный юноша. В этих, только в этих людях надежда на будущее». Дочь Толстого Татьяна учила Панюшкина иностранным языкам, чтобы он мог стать моряком, а зять Льва Николаевича, бывший флотский офицер Михаил Сухотин дал рекомендательное письмо к знакомому контр-адмиралу.

На флот он действительно попал. Служил машинистом на Балтике. В 1912 году на учебном судне «Океан» скрывались тринадцать сбежавших из тюрьмы латышских подпольщиков, приговоренных к смертной казни. «Океан» должен был отплыть в Европу, туда-то, благодаря в том числе помощи Панюшкина, и были переправлены удалые латышские революционеры.

Эта история легла в основу фильма «Мичман Панин», который вышел на экраны в 1960 году. Сценаристы Павел Лунгин и Илья Нусинов особых подробностей того плавания от Панюшкина добиться не смогли, поэтому детали придумывали сами. Получилось так ярко, что в них поверил и сам герой, пересказывая как реальные на встречах со зрителями. Панюшкина, как уже сказано выше, сыграл Вячеслав Тихонов. А поставил фильм режиссер Михаил Швейцер — тот самый, который вскоре снимет «Золотой теленок» с Юрским.

После того, как политзаключенные сошли на берег, на всякий случай отстал от корабля и Панюшкин. Слегка постранствовав по европам, он познакомился с Лениным, а потом вернулся домой. Здесь был разжалован в рядовые, да еще перед самой войной за участие в демонстрации его приговорили к расстрелу, который, правда, заменили пожизненным заключением. Два года отсидел в одиночке, потом сбежал. А вскоре начались события 1917 года.

В Февральскую революцию Панюшкин поднимал восстание моряков в Кронштадте, потом в Пскове пропагандировал в войсках, которые шли защищать в Петроград Временное правительство. В 1918 году стал чрезвычайным военным комиссаром по борьбе с контрреволюцией в Тульской губернии.

Взятие в 1918 году Казани, за которое он получил награду, было важнейшей стратегической победой новой власти. В честь этого события над резиденцией советского правительства в Москве было поднято красное знамя. Между прочим, Панюшкин и его сподвижники выбили из Казани войска другого нашего земляка — генерала Каппеля.

Но в 1921 году Панюшкин неожиданно ушел от большевиков и создал свою Рабоче-крестьянскую социалистическую партию. В тот же год был арестован, приговорен к двум годам принудительных работ. Но уже через полгода освобожден по амнистии. В 1937 опять арестован, теперь уже надолго. Дали восемь лет, а в 1944-м накинули еще два.

После того как вышел на свободу, жил в Москве, и даже успел увидеть себя на экране. Умер в 1960 году.