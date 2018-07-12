12 июля: Тулубьевская школа на Хлебной и смерть вдовы на могиле мужа

12 июля 1918 года в Туле, на могиле мужа, из револьвера системы Смита-Вессона застрелилась 78-летняя вдова Ивана Тулубьева.

Иван Васильевич Тулубьев прослужил 30 лет в тульском уездном земстве в качестве члена управы и 9 лет – ее председателя. Был также председателем комиссии общественной пользы, которая занималась осуществлением различных важных для жизни города проектов, членом городской думы, членом думского комитета по народному образованию.



Иван Иванович Тулубьев.

В 1904 году без всяких ходатайств с его стороны думцы единогласно постановили назначить Ивану Васильевичу Тулубьеву пенсию в размере годового оклада в сумме 2 000 рублей. Портрет Тулубьева поместили в зале земской управы, а земская школа на Бабаевской улице получила его имя. Либеральная «Тульская молва» назвала Ивана Васильевича одним из «старейших и симпатичнейших гласных городской думы».

Тулубьев известен также как основатель народной Тулубьевской школы – той самой, на Бабаевской улице (нынешней улице Пирогова), в здании бывшего уездного земства. Оно и сейчас сохранилось на Хлебной площади.

С конца XIX века и до 1918 года по субботам и воскресеньям вечером здесь велись занятия для рабочих. Общее количество учащихся достигало 200 человек. В Тулубьевской школе занимались члены всех подпольных марксистских и социал-демократических кружков.

В лекционном зале мест для сидения часто не хватало, слушатели стояли. Здесь же, на втором этаже, размещалась и библиотека, в которой работала Софья Николаевна Луначарская (Смидович). Вечерами здесь всегда бывали слушатели школы. Любил посещать библиотеку и писатель Викентий Вересаев – здесь можно было почитать самые левые, разрешенные цензурой газеты и журналы.

Преподавались в школе исторические науки, литература, физика, химия, психология, естествознание, география. Читались также лекции по политической экономии, истории Великой французской революции, анатомии, астрономии. Учителя-тулубьевцы были настоящими подвижниками.

Они и работали здесь бесплатно, и жили рядом со школой, в соседнем доме. О них даже спустя многие годы бывшие ученики вспоминали с нескрываемой теплотой.

В декабре 1918 года шумно отметили 25-летний юбилей школы. Правда, на этом ее история фактически и закончилась.

Иван Васильевич Тулубьев родом был из Тверской губернии. После переезда в Тулу попросил перевести его в местное дворянское собрание. Известно, что умер он в 1918 году, в возрасте 79 лет. Других подробностей смерти нет.