5 октября: 20 000 туляков вышли на митинг против политики Рейгана

5 октября 1983 года около 20 000 туляков приняли участие в митинге против войны и агрессивной политики НАТО. Рабочие тульских заводов, работники НИИ, студенты, ветераны войны прошли маршем от Центрального стадиона им. 50-летия Ленинского комсомола к площади Победы под лозунгами «Миру – мир», «Нет ядерному оружию, нет – новым ракетам в Европе!», «Агрессивные планы США и НАТО – угроза всеобщему миру».

Туляки поддерживали политику партии и правительства и осуждали президента США Рональда Рейгана с его крестовым походом против стран социализма. Вот, в частности. Что сказал по этому поводу слесарь машзавода П. Е. Илюшин, проработавший на предприятии 35 лет:

– Мы обеспокоены практической подготовкой к размещению на территории ряда стран Западной Европы американских ядерных ракет. Понимаем, что часть этих ракет будет нацелена и на наш город. Однако пусть господин Рейган и его пособники по агрессивному Североатлантическому блоку не думают, будто нас можно запугать.

Среди выступавших на площади Победы был Ф. Т. Храмайков, один из организаторов обороны Тулы в 1941 году, а в тот момент руководитель областного комитета защиты мира:

– Мы требуем мира. Но это отнюдь не признак слабости. Войны чужды самой природе социализма, на знамени которого начертано «Все во имя человека, для блага человека»! На земле миллионы людей умирают из-за голода и отсутствия жилищ. Еще не побеждены многие коварные болезни. Средств, затрачиваемых на производство оружия, было бы вполне достаточно для разрешения этих проблем. Вот почему туляки, как и все советские люди, единодушно поддерживают практические шаги, обращения руководителей нашей партии и государства к политическим деятелям, народам всех стран с призывом положить конец ядерному безумию, обеспечить счастливое, безоблачное будущее планеты.

Полный кавалер орденов Славы, Герой Социалистического Труда, рабочий объединения «Тульский комбайновый завод» П. А. Литвиненко, доктор технических наук, профессор Тульского политехнического института И. П. Ренне, учительница школы №13 С. Борисова, учащийся электромеханического техникума С. Евсеев говорили о том, что нельзя позволять говорить с нами языком диктата, с позиции силы.

Участники единодушно приняли заявление, в котором одобрялось заявление Ю. В. Андропова , осуждающее милитаристский курс рейгановской администрации, планы США и НАТО разместить в Европе новые ядерные ракеты. Его зачитал участник войны, народный артист РСФСР Н. С. Белоусов. Это было одно из последних публичных выступлений актера тульского драматического театра, участника обороны Брестской крепости и боев за взятие Берлина. Николай Степанович умер 25 ноября того же 1983 года.