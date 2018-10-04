4 октября: родился вождь туляков

4 октября 1903 года родился Дмитрий Соловьев – один из великих тульских гонщиков. По семейному преданию, в велоспорт его привела бабушка, подарившая трехлетнему внуку трехколесный велосипед. В 1916 году Митя проехал по тульскому циклодрому на гонках по классу новичков. И выступал потом до 1951 года, неизменно показывая высокие результаты.

Когда на велогонках в Париже в 1935 году в присутствии 50 тысяч зрителей Дмитрий Соловьев проехал гит на 500 метров с европейским рекордом французы с любопытством обступили его машину: нет ли у нее скрытого двигателя? Но секрет у этого велосипеда был один: настоящий спортивный характер ее владельца.

Дмитрий Соловьев первым из туляков стал чемпионом Советского Союза в спринтерской гонке. Всего же за свою спортивную карьеру Дмитрий Соловьев двенадцать раз становился чемпионом России и СССР, завоевал более двухсот первых мест в различных видах гонок. В 1946 году ему первому из тульских гонщиков присвоили звание заслуженного мастера спорта, а в 1963 – заслуженного тренера России. А еще он был настоящим спортивным рыцарем, который выигрывал только в честной спортивной борьбе, и того же требовал от других. Даже поверженные им соперники вспоминали о Соловьеве с нескрываемым восхищением и любовью. Да еще помимо гонок, профессионалов-то у нас тогда не было, Дмитрий успевал и работать. С 1928 по 1936 год он был сотрудником уголовного розыска по борьбе с бандитизмом и разного рода правонарушителями. Родственники рассказывают, что к этой службе, насколько позволял спорт, он относился очень ответственно.

Родился Дмитрий Соловьев в многодетной семье. Правда, рождались в основном девочки. Всего в семье было четверо сыновей и десять дочерей. Воспитавшая всех их Елизавета Павловна Соловьева (Чекалина) в 1947 году была удостоена медали «Мать-героиня».

Из четырех братьев гонщиками стали трое – Аркадий, Дмитрий и Вячеслав. Но все они были в тени любимца тульской публики – Мити.

Был известен фирменным соловьевский рывком, который впоследствии взяли на вооружение многие велосипедисты-спринтеры. Последними в его спортивной биографии стали соревнования в Риге – чемпионат ДСО «Спартак» 1951 года. В финале спринта Дмитрий Соловьев символически уступил своему ученику – 19-летнему Михаилу Мыскову.

Школу Соловьева прошли многие и многие тульские спортсмены: рекордсменка и чемпионка СССР Нина Коптева, заслуженный мастер спорта, четырехкратный серебряный призер чемпионатов мира Валентина Максимова, многократный чемпион СССР и России Борис Романов. Именно он первым из советских гонщиков в 1956 году поделил 5-8 места на чемпионате мира, а в 1957 оказался в четверке сильнейших спринтеров планеты, прорубив, таким образом, для наших гонщиков окно в мировой велоспорт.

Газета «Красный спорт» 7 августа 1935 года писала: «Тула! Кто бы мог подумать, что этот в прошлом город самоваров станет ведущим городом Союза по велосипедному спорту. Кто не знает Дмитрия Соловьева, более десяти лет являющегося сильнейшим спринтером. Он – вождь туляков». Таким вождем он оставался до самых последних своих дней.