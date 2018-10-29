29 октября: Тула отмечает 100-летие комсомола

29 октября исполняется 100 лет комсомолу — организации, через которую прошло когда-то не одно поколение советских юношей и девушек. Все, кто вырос в то время, знали, сколько орденов у комсомола и принцип демократического централизма — это были главные вопросы на приеме в передовые ряды советской молодежи.

Российский коммунистический союз молодежи (РКСМ), в 1924 г. ставший Ленинским, а с 1926 г. — Всесоюзным был образован на I Всероссийском съезде союзов рабочей и крестьянской молодежи. В работе этого съезда принимали участие и представители зареченской организации Союза III Интернационала Александр Гусев и Николай Пузаков. Возвратившись из Москвы, делегаты съезда на собрании Зареченской организации Союза рабочей молодежи проинформировали своих товарищей о работе съезда и его решениях. Программу и устав, выбранные съездом, зареченцы одобрили и решили войти в состав РКСМ.

Это собрание первой в Туле районной комсомольской организации проходило в здании зареченской школы на углу улиц Горской и Арсенальной. В 1925 году Горская была переименована в Комсомольскую.

В Заречье также был открыт Комсомольский парк — вместо уже существовавшего Александровского. Правда, к 1922 году, когда комсомольцы принялись его возрождать, парк пребывал в разрухе и забвении. Так что новое имя тоже было вполне уместным.

В 1956 году демонстрацией фильма с весьма символическим названием «Весна» в Туле открылся и кинотеатр «Комсомольский», ныне уже разрушенный.

За время своего существования тульской комсомолией было сделано немало важных для страны и города дел.

До войны руками молодых рабочих и на их энтузиазме был построен Новотульский металлургический комбинат. А в 1962 году здесь же была осуществлена героическая операция по возведению новой домны, получившей название «Тульская Магнитка».

В войну на фронт из Тулы ушли более 20 000 комсомольцев и 48 из них стали Героями Советского Союза.

Более двух с половиной тысяч парней и девушек уехали в пятидесятые годы на целину. И в Павлоградской области был построен комсомольский совхоз «Новотульский».

Молодые туляки оставили всем нам великолепный спортивный комплекс Центрального стадиона «Арсенал», а тогда — стадиона им. 50-летия Ленинского комсомола.

Они завершали строительство ефремовского завода СК, реконструкцию Новомосковского и Щекинского химических комбинатов, были причастны к пуску Черепетской ГРЭС. А еще добросовестно трудились на БАМе и других стройках, объявленных ударными и комсомольскими.

Они поддерживали порядок в составе оперотрядов на улицах, и организовывали дискотеки.

Да, они еще убивали время на комсомольских собраниях и честили на них кого-то за идеологические просчеты. Не те прически, не та музыка, не те нравы. Но и это многими сейчас вспоминается с милой ностальгией. Ведь при всей своей формальности комсомольские собрания были свидетельством того, что государству не все равно, какая растет молодежь и чем она занимается в свободное от работы или учебы время.