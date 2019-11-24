24 ноября: театр из Чебоксар привез в Тулу первую в СССР постановку «Солдата Чонкина»

24 ноября 1989 г. в Туле начались кратковременные гастроли Чебоксарского республиканского ордена Знак Почета Русского драматического театра. Четыре дня подряд шел спектакль «Жизнь Чонкина». И еще четыре дня «Черная роза – эмблема печали, красная роза – эмблема любви» по сценарию одноименного фильма Сергея Соловьева.

В тех гастролях принимал участие актер Андрей Сидоренко, ныне – ведущий актер Тульского академического театра драмы. Именно после Чонкина он и получил предложение перейти в тульский театр. Вот что актер вспоминал о том времени, и о своем первом приезде в Тулу.

«…Помню, ходили, восхищались, какой здесь большой театр, большая сцена. У нас-то там по сути клуб. И тот мы делили с чувашским ТЮЗом. Они три дня играют, и мы три дня.

Когда я приехал в Чебоксары после института на работу, театр как раз принял Владимир Гришанин, ученик знаменитого московского режиссера Анатолия Васильева. Гришанин сразу все закрутил, поменял. Мы тогда первыми в стране поставили Чонкина. Воробьев, автор инсценировки, летал к Войновичу в Германию, и тот подписал нам разрешение. В декабре 1988 года в журнале «Юность» вышла первая часть повести, а в марте следующего во Владимире, даже не в Чебоксарах, у нас уже состоялась премьера. Так что первый Чонкин был у нас в Чувашии. А я – первый исполнитель главной роли.

Ко мне как-то в Туле одна женщина подошла на остановке. Говорит: «Ой, я вас помню по Чонкину». А ведь сколько лет уже прошло. Даже в Чебоксарах, где обычно зрителей в лучшем случае приходило ползала, на Чонкине всегда было битком.

И вот этот Гришанин дружил с Сергеем Соловьевым, известным нашим кинорежиссером, у которого в столе лежал сценарий фильма «Черная роза – эмблема печали, красная роза – эмблема любви». И он Соловьева уговорил, тот вынул рукопись из стола, сказал: «На, ставь». Гришанин принес сценарий в театр, была устроена коллективная читка. Потом один народный артист встает, и говорит: «Вы извините, но слово жопа я не буду произносить со сцены». Гришанин его так спокойно начинает отговаривать, объяснять. И так расписал, что артист сказал: «Хорошо». И после этого, когда выходил на сцену, его не коробило от этого слова».

Интересно, что много лет спустя Чонкин и Чувашия опять пересеклись. В киносериале, поставленном по этой книге, Ваня Чонкин, чтобы произвести впечатление на почтальоншу Нюрку, задорно исполнил ей песню на чувашском языке. Этот киношный Чонкин тоже оказался из Чебоксар, точнее, из Новочебоксарска, а режиссеру Алексею Кирющенко идея песни на чувашском понравилась.