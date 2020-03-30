30 марта: на Упе начали готовиться к паводку

30 марта 1960 г. тульская пресса рассказала о том, что после обильной снегом зимы ожидается обильный весенний паводок. И коллектив тульской городской спасательной станции готовился встретить его во всеоружии.

В 1960 году материальная часть станции пополнилась новым снаряжением: подводной аппаратурой, работающей на сжатом воздухе, двумя быстроходными катерами, лодками, спасательными кругами. Проведены курсы по освоению новой аппаратуры. На отлично овладели знаниями и практическими навыками работники станции тт. Климов, Поляков, Мысоев.

Многолюдно в эти дни было возле спасательной станции на Упе. Опытные водолазы тренировались в упражнениях по спасению утопающего. Можно было увидеть и активистов спасательного дела – дружинников. На станции их подготовлено около 50 человек.