30 января: в Туле объявлена санитарная диктатура

30 января 1920 г. в Тульской губернии была объявлена санитарная диктатура в связи с начавшейся эпидемией брюшного и сыпного тифа. Эта болезнь характеризуется сыпью, лихорадкой, поражением нервной и сердечно-сосудистой систем. Считается, что в послереволюционной России в период между 1917 и 1921 годами от сыпного тифа погибло около 3 млн человек.

«В Туле свирепствовали тиф, холера, испанка, — вспоминала много позже Ольга Розен, гражданская жена Каминского. — Все больницы были переполнены, больных размещали в плохо оборудованных бараках, не хватало кроватей, белья, лекарств. Нечем было кормить больных, некому за ними ухаживать.

Тогда по нашей инициативе в Туле были организованы первые курсы красных сестер. Занимались на этих курсах женщины и девушки, партийные и комсомольские работницы, и просто рядовые работницы. Занятия шли в нетопленных, неприспособленных помещениях. Большую помощь в организации этих курсов и в проведении занятий нам оказал тогда доктор Дагаев. Многие из слушательниц не только по латыни, по русски-то плохо читали. А тут пришлось изучать анатомию человека, правила ухода за разными больными, уметь правильно прочитать рецепт и не спутать лекарство (а они пишутся на латыни), а то вместо помощи и на тот свет можно отправить пациента. Но никто не спасовал перед трудностями и не сбежал с курса».

«10 домов рабочих и бедняков по Красноармейской улице залиты водой. Дети, женщины, больные несколько суток спят на кроватях, на столах, находящихся в воде. Все госпитали, все лазареты Тулы забиты, заполнены тифозными больными. На путях стоит неразгруженный поезд с 400 сыпнотифозными больными. На полу приемника при сахарном заводе лежит около 500 больных. За несколько последних дней врачами зафиксировано 11 случаев холеры. В Ваныкинском морге набралось до 100 трупов: не успевают хоронить.

Все тифозные, эпидемические госпитали и лазареты загажены, плохо отапливаются или совсем не отапливаются, без белья, без кроватей, табуреток, столов и прочего необходимого инвентаря. Больные жалуются, что их плохо кормят. Факты подтверждают урезывание и воровство пайков больных.

Больные мрут. Врачи выбиваются из сил. Не хватает больничного персонала.

В декабре прошлого года сыпнотифозных больных было 1 004 чел., возвратного тифа не было. В этом году за декабрь было 1 640 сыпнотифозных, 979 возвратного тифа. В уездах сыпной тиф развивается в общем на 50 процентов больше прошлогоднего…

Все население должно принять участие в борьбе с тифом. Только тогда оно будет иметь настоящую способность противостоять эпидемии, только тогда оно закалится в этой борьбе и победит. И что бы там ни было, при всех трудностях и превратностях борьбы, мы одолеем тиф и грядущие эпидемии. Массовые субботники и воскресники мы приноровим для очистки города, для помощи зараженным больным и раненым.

На борьбу с сыпным тифом, на борьбу с эпидемиями, все на борьбу!

Надо спасти Тулу!

Пусть для этого потребуется использовать все скудные продовольственные и прочие материальные запасы, на борьбу с тифом их нужно отдать. Пусть не хватает людей, добровольно идущих на борьбу с тифом, — их надо мобилизовать.

…Пора, пора тульскому пролетариату объявить войну, крестовый поход против эпидемий. На этой борьбе и на борьбе за продовольствие нужно теперь сосредоточить все внимание, всю волю тульского пролетариата».

Это эмоциональное обращение Каминского было напечатано в январе 1920 года в газете «Коммунар». И в этом же месяце губернским санитарным диктатором назначается Кауль. Должность и ответственная, и трудная, и опасная. Заразиться тифом — пара пустяков. Первый красногвардеец Тулы Михеев погиб в тот год, как раз заразившись в командировке в Ефремовский уезд брюшным тифом.

Санитарный доктор Кауль заявил, что тиф можно победить чистотой и борьбой со вшами. Каждый месяц в губернии проводили неделю чистоты, когда рабочие из концентрационного лагеря и арестанты милицейских отделений (от 800 до 1000 человек) вывозили с улиц навоз и бытовой мусор.

Энергия, организаторский талант Кауля вновь дали результат. В мае 1920 года на его имя пришло письмо от наркома здравоохранения Н. А. Семашко.

«Уважаемый товарищ!

Из поступивших в Народный комиссариат здравоохранения сообщений и при проезде моем через Тулу выясняется, какая громадная работа была проделана санитарными органами Тулы во время вашего диктаторства: эпидемия побеждена в городе и сломлена в губернии. Значительное число свободных коек дает возможность повысить качественную сторону оказаний лечебной помощи Красной Армии и населению, представляется также подумать о широких предупредительных оздоровительных мероприятиях.

Позвольте, уважаемый товарищ, принести вам и вашим сотрудникам сердечную признательность за приложенные вами настойчивые и неутомимые старания, увенчавшиеся таким успехом. Позвольте выразить надежду, что вы и в будущем в качестве ответственного руководителя ЧК не откажетесь от помощи делу народного здравия.

С товарищеским приветом

Народный комиссар здравоохранения Н. Семашко».