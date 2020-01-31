31 января: в Туле обокрали Казанский храм

В ночь на воскресенье 31 января 1910 года в Туле из Казанского храма было похищено с престолов два серебряных позолоченных ковчега, небольшой серебряный крест с мощами и оборваны с Евангелия серебряные украшения с изображением Спасителя и четырех евангелистов.

В одном из ковчегов хранились святые дары, которые святотатец свалил на пол.

Предположительно злоумышленник остался в церкви с вечера, а в 4 часа утра следующего дня, во время заутрени, свободно скрылся. Дверь в алтарь была открыта подобранным ключом, похищенным от раздевальни собора.

Произведенными сыскной полицией розысками оказалось, что вещи эти похищены потомственным почетным гражданином, а на деле пятнадцатилетним балбесом Берловским. Он был арестован, когда шел сбывать похищенные им вещи часовщику Гомазьеву, с которым, как оказалось, уговорился заранее. Правда, привлеченный к дознанию Гомазьев уверял, что его оговорили, он ни при чем.