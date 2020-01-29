29 января: в Туле раздают бесплатно книжки о приключениях сыщиков, разбойников и Фантомаса

29 января 1910 г. «Тульская молва» рассказала о том, что местные книготорговцы жалуются на плохой сбыт сыскной литературы. «Это охлаждение читателей приходится учитывать и издателям, которые, чтобы привлечь внимание публики, раздают первые выпуски с похождениями сыщиков или разбойников бесплатно».

Конечно, под сыскной литературой в первую очередь имелись в виду книжки о приключениях Ната Пинкертона, которые были настолько популярны, что и сам жанр тогда назвали пинкертоновщиной. Книжки о Нате Пинкертоне начали издавать в Североамериканских штатах, а продавать затем по всему миру, в том числе и в России.

Из этой же серии были, конечно же, и рассказы о Шерлоке Холмсе и его американском собрате Нике Картере или русском – сыщике Иване Дмитриевиче Путилине. Чтобы привлечь внимание читателей, в местных газетах печатались циклы очерков «Шерлок Холмс в Туле» (В «Тульской жизни» его называли Шерлок Голмц). А в кинотеатрах шли фильмы о приключениях Фантомаса и комиссара Жюва. Правда, чуть позже – творение французских писателей Марселя Аллена и Пьера Сувестра начало печататься в 1911 году, и почти сразу же еще и экранизироваться. Книги эти были типичной пинкертоновщиной, пародийный оттенок истории про Фантомаса приобрели только в знаменитой кинотрилогии с Жаном Марэ и Луи де Фюнесом, которая шла в СССР.

О том, какой безумной популярностью пользовалась пинкертоновщина, говорит этот отрывок из фельетона «Апофеоз сыска», опубликованный в «Тульской молве».

«Присмотритесь к жизни и, главным образом, к жизни детей.

К их играм.

Теперь всюду процветает игра в сыщики.

Ученики младших классов мужской гимназии организуют, например, целые «комитеты сыщиков».

Члены «комитетов» следят за всем и за всеми, строчат письменные доносы в свою «канцелярию», ходят на «Розыски».

Вообще, подают большие надежды…

Пятачковая сыскная литература среди них в страшном ходу.

На Киевской вы можете ежедневно встреть крошечных гимназистиков с целым пачками «Пинкертона» подмышкой.

На Майн Рида, Эмара, Купера давным-давно уже нет никакого спроса. Их место, их роль занял «Пинкертон», и каждый новый выпуск его проглатывается детьми с наслаждением.

Многие из учащихся сидят теперь без завтраков: «Пирожок с мясом стоит пятачок. И «Пинкертон» тоже пятачок.

«Пинкертон» обыкновенно побеждает.

Что завтрак, когда только что вышел новый выпуск: «Злодей Гризам, укротитель львов». Тут уж не до еды».

Король же разбойного жанра – это, безусловно, авантюрист Рокамболь, имя которого стало таким же нарицательным, как Пинкертон или Фантомас. Слово рокамбольный, то есть невероятно-удивительный, используется во французском языке и поныне.

Ну еще бы не удивительный.

Когда отец Рокамболя Понсон дю Террайль решил окончательно похоронить свое непутевое литературное дитё, которое уже сидело у него в печенках, за продолжение приключений кто только из маститых авторов ни брался. Но все терпели неудачу. Все! Написать-то дело нехитрое, а вот поди спаси героя, которого заковали в кандалы, заперли в железную клетку и бросили в самую пучину моря.

Наконец за дело взялся Мастер. С большой буквы Мастер, ибо он справился с задачей легко и просто.

Его новая книга о похождениях Рокамболя начиналась такой фразой: «Выбравшись из пучины, Рокамболь мощными гребками поплыл к берегу...».

Учитесь бороться с трудностями!