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Тульские тайны: Этот день в истории города
7 марта: в Туле впервые услышали песню «Любимый город»

7 марта: в Туле впервые услышали песню «Любимый город»

7 марта 1940 г. в тульском кинотеатре им. Бобякина начали показывать фильм «Истребители», который стал лидером предвоенного показа в СССР. В тот год его посмотрели более 27 миллионов зрителей.

«Истребители» – лихо закрученная мелодрама, в которой закадычные с детства друзья Сергей и Николай любят одну девушку, становятся летчиками, совершают подвиги. Во время городского праздника один из них спасает мальчика, который запускал ракеты, но в результате теряет зрение. Он хочет порвать отношения с любимой девушкой Варей, прогоняет ее и лжет про то, что женат. Но в результате все заканчивается хеппи-эндом. Потерявшему зрение герою делают операцию, любимая девушка возвращается.

В историю страны этот фильм вошел песней «Любимый город» композитора Никиты Богословского в исполнении Марка Бернеса, которая у нас теперь ассоциируется как одна из песен Победы. Между тем написана она в 1939-м, а прозвучала, соответственно, в 1940-м. Песня про любимый город есть здесь на видео, в невероятном исполнении Марка Бернеса. Это стоит послушать.

В «Истребителях» играли звезды кино того времени – Марк Бернес, Евгения Голынчик, Василий Дашенко, Борис Андреев, Петр Алейников.

Режиссер-постановщик Эдуард Пенцлин еще успел снять «Таинственный остров», а в 1942-м – фильм о военных летчиках «Дорога к звездам», в котором также играл Марк Бернес и звучала музыка Богословского. После чего был репрессирован как этнический немец и сумел вернуться к режиссерской работе только в конце пятидесятых.

 

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Автор: Сергей Гусев
сегодня, в 10:38 +3
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