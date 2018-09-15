15 сентября. На улицах Тулы появились желтые «Икарусы»

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В сентябре 1973 года в Туле начали курсировать красивые комфортабельные автобусы «Икарус-260», полученные из Венгрии. Как и полагается самым первым, новенькие «Икарусы» вышли на первый маршрут.

Сообщалось, что венгерские автобусы рассчитаны на 120 пассажиров. То есть руководители тульского автотранспорта изначально понимали, что 22 мест для сидения, определенных техническими характеристиками, будет явно не хватать, и окажутся заняты все места, пригодные для стояния. Лучше плохо ехать, чем хорошо идти.

«Икарусы-260» стали выпускаться в 1971 году, а уже годом позже началась их поставка в СССР. Отличительной особенностью советских партий был характерный желтый цвет автобусов. Предназначались они для городских и пригородных маршрутов. Позже в поддержку первой модели на тульские линии вышел ее удлиненный собрат «Икарус-280» – автобус-гармошка. Путешествие на нем по восемнадцатому, например, маршруту было ненамного быстрее, чем радищевское из Петербурга в Москву. Забитый до отказа пассажирами трудяга автобус-гармошка шел небыстро, однако надежно.

Но это было позже. А тогда, в 1973-м, желтые «Икарусы» быстро приглянулись тулякам. И до конца года Приокское территориальное транспортное управление ожидало еще восемнадцать вместительных удобных автобусов для обслуживания городских маршрутов.