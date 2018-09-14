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Тульские тайны: Этот день в истории города
14 сентября. Тула переходит на метрическую систему

14 сентября. Тула переходит на метрическую систему

14 сентября 1918 года Совет Народных Комиссаров РСФСР принял декрет «О введении международной метрической десятичной системы мер и весов», согласно которому за единицу длины теперь требовалось брать метр, а за основу единицы веса (массы) – килограмм. Новая система мер с 1 января 1919 года была названа обязательной и единственной на всей территории страны. В отдельных случаях, когда применение новой системы невозможно, окончательный переход к метрической системе необходимо было закончить к 1 января 1922г.

С 1 января 1922 года прекращалось производство гирь русской системы, а с 1 января 1923 года их подлежало изъять из продажи. Таким образом, полный переход предполагалось завершить к 1 января 1924 года. Правда, по факту введение метрической системы заняло гораздо больше времени, и окончательно утвердилось только в 1927 году.

К переходу на метрическую систему готовились еще в царской России. Проект соответствующего закона был разработан в 1899 году Д. И. Менделеевым. Но в то время она не была обязательной, и не отрицала традиционные русские меры. По инициативе Менделеева в 1901 году одной из первых в России была открыта Тульская поверочная палатка №7, в обязанности которой входила проверка мер и измерительных приборов.

После революции Тульская палатка также одной из первых стала проводить обязательную поверку приборов, находящихся в применении в торговле, промышленности и других отраслях народного хозяйства, то есть всячески способствовать реализации декрета о метрической системе. Сейчас это Тульский центр стандартизации, метрологии и сертификации.

Автор: Сергей Гусев, сегодня, в 08:06 +2
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