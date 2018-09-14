14 сентября. Тула переходит на метрическую систему

14 сентября 1918 года Совет Народных Комиссаров РСФСР принял декрет «О введении международной метрической десятичной системы мер и весов», согласно которому за единицу длины теперь требовалось брать метр, а за основу единицы веса (массы) – килограмм. Новая система мер с 1 января 1919 года была названа обязательной и единственной на всей территории страны. В отдельных случаях, когда применение новой системы невозможно, окончательный переход к метрической системе необходимо было закончить к 1 января 1922г.

С 1 января 1922 года прекращалось производство гирь русской системы, а с 1 января 1923 года их подлежало изъять из продажи. Таким образом, полный переход предполагалось завершить к 1 января 1924 года. Правда, по факту введение метрической системы заняло гораздо больше времени, и окончательно утвердилось только в 1927 году.

К переходу на метрическую систему готовились еще в царской России. Проект соответствующего закона был разработан в 1899 году Д. И. Менделеевым. Но в то время она не была обязательной, и не отрицала традиционные русские меры. По инициативе Менделеева в 1901 году одной из первых в России была открыта Тульская поверочная палатка №7, в обязанности которой входила проверка мер и измерительных приборов.

После революции Тульская палатка также одной из первых стала проводить обязательную поверку приборов, находящихся в применении в торговле, промышленности и других отраслях народного хозяйства, то есть всячески способствовать реализации декрета о метрической системе. Сейчас это Тульский центр стандартизации, метрологии и сертификации.