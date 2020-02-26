26 февраля: на Московском вокзале в Туле открылись новые пригородные кассы

26 февраля 1980 г. возле разворотного трамвайного кольца рядом с Московским вокзалом открылись новые пригородные кассы. С этого дня билет на московскую электричку можно было купить почти сразу же после выхода из трамвайного вагона.

По тем временам это был существенный подарок. Ранние утренние трамваи были забиты в Туле пассажирами, которые следовали в трех направлениях. Либо в первую смену на завод, либо в выходные на мясновскую барахолку, либо на первую электричку в Москву. Когда время поджимало, дорога была каждая минута – ведь у касс сразу после прибытия вагона образовывалась нешуточная очередь. Даже с учетом, что билеты продавали без предъявления паспорта, двигалась очередь не слишком-то быстро.

Газеты радостно рапортовали о том, что «небольшое, но уютное помещение с нарядной отделкой наверняка понравится пассажирам». Но пассажирам дорога была не нарядная отделка, а время и безопасность. Пригородные кассы располагались буквально в нескольких метрах от остановки, примерно такой же путь следовало проделать по новому подземному переходу, чтобы выйти сразу на пригородную платформу – это тоже было существенным плюсом. Не надо давать круг, чтобы подойти к платформе по правилам или скакать через железнодорожные пути.