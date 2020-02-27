27 февраля: туляков попросили найти место для новых радиоглушилок

27 февраля 1960 г. министр связи РСФСР А. Черенков отправил письмо первому секретарю обкома КПСС А. Хворостухину с просьбой рассмотреть вопрос о выделении в центре города помещения для размещения передающей радиостанции и контрольно-корректировочного пункта площадью 100-120 кв. м.

В письме также говорилось, что «существующие технические средства по забивке антисоветского вещания в Туле устарели. Мощность передатчиков не обеспечивает радиозащиту на территории всего города». Минсвязи РСФСР считало необходимым для обеспечения местной радиозащиты установить в Туле пять передатчиков типа «Град». Для этой цели тульскому управлению выделялись фонды на передатчики и была обещана вся необходимая помощь по их монтажу и вводу в эксплуатацию.

Вещание иностранного радио на СССР началось в конце сороковых годов. В 1949 году на этот факт откликнулся драматург Борис Лавренев, написавший пьесу «Голос Америки», которая уже в 1950-м была отмечена Сталинской, то есть Государственной премией. Она шла на сцене большинства театров страны, в том числе и в Туле. Именно передачи «Голоса Америки» с февраля 1948 года начали глушить так называемыми «глушилками» (радиостанциями постановки помех) — мощными генераторами электронных шумов. В 1960 году ЦК КПСС и Верховный совет СССР приняли постановление «О мерах активного противодействия враждебной радиопропаганде». К началу 1960-х годов в СССР было построено около 1400 специализированных станций, которые позволяли заглушать до 40-60 процентов зарубежных трансляций.

Чтобы слушать вражьи голоса, нужны были радиоприемники, позволяющие принимать передачи на коротких волнах. Согласно докладу заведующего отдела пропаганды ЦК КПСС по республикам Леонида Ильичева, в июле 1960 года в СССР имелось порядка 20 миллионов приемников, способных принимать зарубежное вещание. На Западе постоянную аудиторию вещавших на территории СССР радиостанций оценивали в 30 млн человек, или 15 процентов взрослого населения страны.

В 1964 году решением ЦК КПСС как противовес вражеским голосам была создана радиостанция «Маяк».