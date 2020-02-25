25 февраля: в Туле начались дни культуры Чехословакии

25 февраля 1980 в рамках дней культуры Чехословакии в СССР, посвященных 35-летию освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков, в Тульской области начались гастроли среднесловацкого театра им. Й.-Г. Тайовского. Одновременно тульский театр драмы уехал с гастролями в словацкие города Банска-Бистрицу и Зволен.

Гости свое знакомство с Тулой начали с возложения цветов на площади Восстания к памятнику Ленина и к монументу защитникам города на площади Победы. Также они посетили музей-усадьбу «Ясная Поляна». Сами гастроли открылись классической комедией зачинателя реалистической драматургии в Словакии Й.-Г. Тайовского «Женский закон».

Выступления проходили сразу на нескольких площадках области. На сцене областного драмтеатра шла также черная комедия «Съеденная тетя». Тот же «Женский закон» гости из Словакии показывали в помещении ДК химиков Новомосковска, а «Съеденную тетю» - в помещении ДК Кимовска. На сцене ТЮЗа словаки показали комедию для маленьких и взрослых «Черная королева».

Кроме того в ДК «Тулачермет», в концертном зале филармонии, во дворце культуры КМЗ прошло выступление солистов оперы города Банска-Бистрица – среднесловацкий театр располагал сразу двумя труппами, оперной и драматической.

Вообще же сотрудничество тульского и среднесловацкого театров началось еще в 1974 году. В Туле режиссер Андрей Турчан поставил тогда спектакль по пьесе Ивана Буковчана «Прежде чем пропоет петух» – драматическая история о том, как в Словакии в подвале одного дома оказываются обычные горожане, задержанные немцами за нарушение комендантского часа. Главный режиссер тульского театра Р. Рахлин в том же году сделал в Словакии спектакль «Старик» по М. Горькому. А через два года – историю о честном рабочем «Ситуация» по пьесе Виктора Розова, очень популярной тогда в СССР. Оба этих спектакля были тепло приняты местными зрителями, показаны на чехословацком телевидении..