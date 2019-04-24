24 апреля: селедочный скандал в Туле

Покупателю во все времена пытались всучить любую лабуду, выдавая ее за качественный товар. О чем наглядно свидетельствует эта заметка из «Тульской молвы» от 24 апреля 1914 г.

«Некий Е. И. Мосолов выписал из Астрахани от фирмы Беззубиковых 150 мест сельдей и послал 350 рублей задатка. Когда сельди прибыли в Тулу, то Мосолов отказался принять их, находя к употреблению негодными.

Признал сельди негодными и местный санитарный врач г. Дьяков. Тогда Мосолов написал Беззубиковым письмо, в котором просил взять сельди, как негодные, обратно и вернуть задаток. Но в это время назначается другая комиссия по осмотру сельдей, причем о дне осмотра Мосолова не уведомили, и эта комиссия признала сельди годными в пищу.

Но на этом история с сельдями не кончилась. Узнав о постановлении комиссии, Мосолов обратился к городскому судье, прося произвести новый осмотр сельдей особой комиссией, на что и последовало согласие судьи, причем самый осмотр был назначен на 24 апреля, т.е. на сегодня. Но в это время явившийся в Тулу доверенный Беззубикова явился к приставу первой части и попросил выдать ему бочки с сельдями, что и было исполнено. Где теперь находятся злополучные сельди – неизвестно, а Мосолов подал соответствующую жалобу, обвиняя пристава первой части в неправильных действиях».