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Тульские тайны: Этот день в истории города
23 апреля: бдительность пионера из Кимовска

23 апреля: бдительность пионера из Кимовска

В это истории прекрасно все – особенно атмосфера времени. По улицам запросто гуляет бежавший из заключения зэк, а выводит его на чистую воду простой советский мальчик. Почти классическая история про маленькую пуговицу из песни.

Итак, 23 апреля 1959 г. «Коммунар» рассказал о том, как в Кимовске в магазин, расположенный возле колхозного рынка, зашел неизвестный. «Воспользовавшись тем, что продавец был занят с покупателями, он похитил тюк шевиота стоимостью 1071 рубль. Это заметил ученик 3-го класса Володя Гладких, находившийся в магазине. Школьник не растерялся и проявил смелость и находчивость. О случившемся он сообщил продавцу, который позвонил в милицию.

Похититель был задержан, он оказался вором-рецидивистом Салафутдиновым, бежавшим из заключения».

 

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Автор: Сергей Гусев, сегодня, в 09:37 +7
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