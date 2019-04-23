23 апреля: бдительность пионера из Кимовска

В это истории прекрасно все – особенно атмосфера времени. По улицам запросто гуляет бежавший из заключения зэк, а выводит его на чистую воду простой советский мальчик. Почти классическая история про маленькую пуговицу из песни.

Итак, 23 апреля 1959 г. «Коммунар» рассказал о том, как в Кимовске в магазин, расположенный возле колхозного рынка, зашел неизвестный. «Воспользовавшись тем, что продавец был занят с покупателями, он похитил тюк шевиота стоимостью 1071 рубль. Это заметил ученик 3-го класса Володя Гладких, находившийся в магазине. Школьник не растерялся и проявил смелость и находчивость. О случившемся он сообщил продавцу, который позвонил в милицию.

Похититель был задержан, он оказался вором-рецидивистом Салафутдиновым, бежавшим из заключения».