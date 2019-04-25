25 апреля: на экраны Тулы вышел первый фильм об участковом Анискине

25 апреля 1969 года сразу в трех кинотеатрах города — «Спартаке», «Комсомольском» и в Центральном начали показывать первый фильм из трилогии об участковом Анискине — «Деревенский детектив».

Милые, милые времена, когда зрителя в кинотеатр можно было привлечь не морем крови и горой трупов, бессмысленной беготней и бесконечной стрельбой по поводу и без, выдаваемых за наличие сюжета, а простой незатейливой историей о краже аккордеона у заведующего клубом. И это тоже был детектив, вызывающий чувство сопереживания в зале.

Несчастный автор сценария Виль Липатов, лишенный возможности дать Анискину пистолет или хотя бы научить его приемам карате, которое тогда еще было в СССР под запретом, вынужден был придумывать образы людей, которые узнаваемы по сей день. Ведь точно такие же люди живут рядом с нами и сейчас: простой, как настоящая правда, участковый Анискин, которого сыграл Михаил Жаров, его бойкая супруга Глафира в исполнении Татьяны Пельтцер, романтичный завклубом Роман Ткачук и даже не обремененная излишней моралью Верка Косая, созданная актрисой Александрой Харитоновой.

Позже состоялась зрительская конференция, на которой обсуждалась новая лента. Об образе главного героя, участкового уполномоченного Анискина, говорили его коллеги, работники тульской милиции.

— Нам было приятно смотреть новую работу московских кинематографистов, — сказал заместитель начальника Центрального райотдела внутренних дел Гатенюк.

— Правдивый и точный фильм, — поделился своими впечатлениями начальник отдела УВД Зайцев. — В образе Анискина, созданном замечательным Михаилом Жаровым, я вижу своих сослуживцев, честных и преданных работников милиции. Конечно, с нашей, профессиональной точки зрения, есть здесь и некоторые неточности, но они с лихвой окупаются мастерством создателей фильма.