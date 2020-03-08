8 марта: в женский праздник в Туле открылся новый универсам

8 марта 1975 г. в Туле на ул. Кутузова открылся новый огромный универсам Пролетарского райпищеторга. Это было настоящее детище своего времени – огромные торговые масштабы, которые со временем должны были заполниться изобилием товаров. В магазине было десять различных отделов, которые занимали площадь в 1 380 квадратных метров.

Время работы магазина было установлено с 9 до 21 часа. Однако в день открытия он распахнул двери аж в восемь утра – чтобы в женский праздник создать как можно больше удобств для покупателей. Несмотря на женский день первым покупателем стал мужчина – Алексей Федорович Заварзин, проживающий на улице Плеханова. Он даже оставил отзыв в книге посетителей, в котором отметил, что в новой торговой точке для покупателей созданы все удобства и условия.

Магазин был оформлен и оборудован по последним образцам науки и эстетики. Здесь были вместительные холодильные камеры, просторные залы, отделанные кафельной плиткой, пластиком и оргстеклом. Эту работу качественно выполнили строители РСУ управления торговли.

Новый универсам также должен был стать магазином-школой и готовить кадры для продторга. Условия для этого были созданы отличные, в магазине работал хороший, молодежный коллектив.

В первый день работы магазин посетило более пяти тысяч покупателей.