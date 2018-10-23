23 октября: Главу СССР в Туле отправили под землю

23 октября 1948 года в Тулу прибыл председатель Президиума Верховного Совета СССР Николай Шверник – номинальный глава государства. По конституции он занимал высший правительственный пост в СССР, на котором сменил ушедшего на пенсию Михаила Калинина.

Тула для Шверника была не чужим городом – до революции он провел здесь некоторое время как политический ссыльный. Но в послевоенный период его больше занимали не воспоминания о боевой молодости, а имитация деятельности. Шверник требовал повышения роли Советов на местах, усиления роли аппарата в управлении экономикой. Он даже предложил учредить орден Сталина, но эта идея самому Сталину не приглянулась.

В Тулу Николай Михайлович тоже приехал раздавать награды – передовым шахтерам «Тулаугля». Хотя как раз для местного шахтерского начальства куда больше напрашивался серьезный разбор полетов – за аварию, случившуюся в сентябре этого года в Киреевском районе, когда погибли более пятидесяти человек. Но об этой трагедии публично не было сказано ни слова. Вот и товарищ Шверник обошел ее стороной. Кстати, подробности трагедии и вообще быта шахтеров того времени – в специальном материале, который будет опубликован в следующем месяце.

Глава государства побывал на передовых шахтах треста «Скуратовуголь». На шахте №8, где вводилась комплексная механизация добычи угля, Шверник спускался под землю, осмотрел штреки, забои, наблюдал за работой новейших горных механизмов – лавного и проходческого комбайнов, углепогрузочной машины. Горняки-стахановцы хорошо отозвались о работе этих машин, которые облегчили их труд.

После чего высокий гость посетил Новотульский металлургический завод, где осмотрел механизмы доменного цеха, присутствовал на выпуске чугуна из первой печи, интересовался тем, как доменщики совершенствуют технологический процесс выплавки металла. Затем побывал на станкостроительном (нынешнем машиностроительном) и оружейном заводах.

На следующий день состоялась самая приятная часть визита – в тульском драмтеатре, размещавшемся в здании нынешней филармонии, он вручил ордена и медали большой группе работников угольной промышленности, награжденных за выдающиеся успехи в деле увеличения добычи угля, восстановления и строительства новых шахт, за выслугу лет и безупречную работу. Среди награжденных был начальник участка шахты № 3 треста «Скуратовуголь» Герой Социалистического Труда В. В. Пашкевич, получивший орден Ленина и Золотую медаль «Серп и Молот». Орденов и медалей были удостоены в общей сложности 2 854 шахтера, 8 горняков стали Героями Социалистического Труда.

На фото: Н. М. Шверник (в нижнем ряду, в центре) среди руководителей тульских областных организаций и Героев Социалистического труда.