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Тульские тайны: Этот день в истории города
22 октября: Строятся дома на окраине Заречья

22 октября: Строятся дома на окраине Заречья

Район Комсомольского парка долгое время считался окраиной Тулы, и только в начале шестидесятых годов здесь началось массовое строительство. По уверениям тульских газет в октябре 1963 года, тот, кто давно не бывал в этих местах, не сразу их узнает

Напротив Комсомольского парка, где когда-то был пустырь, вырос новый квартал жилых многоэтажных домов. В них справили новоселье сотни семей трудящихся. В центре квартала большую площадь занимает теперь детский комбинат, и уже закладываются детские ясли. В 1963 году в этот район пришли монтажники, чтобы подвести к домам газопровод.

Разработчики плана развития города уверяли, что строительство 4-5-этажных домов позволит наиболее экономично использовать территорию города, а количество жилой площади на одном гектаре возрастет таким образом с 272 метров до 600.

Автор: Сергей Гусев, сегодня, в 08:59 +10
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