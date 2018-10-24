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Тульские тайны: Этот день в истории города
24 октября: первые очистные на Упе

24 октября: первые очистные на Упе

23 октября 1913 года специальная комиссия городской управы прибыла на место бывшего Байцуровского завода, а теперь отделение императорского Петра I оружейного завода для осмотра работы жироуловителя из отработанных вод – первых очистных сооружений на Упе.

Оружейный в городе традиционно считался главным загрязнителем реки.  В частности, от него требовали очищать спускаемые в Упу воды от нефтяных остатков и прочей грязи. На что завод предложил поставить жироловку по примеру Москвы, после чего воды будут удовлетворять московским нормам вместо традиционных отстойников.

Наконец, комиссия прибыла принимать готовую работу и осталась весьма довольна: «Сооружение оказалось исполненным подземным, согласно представленного в управу чертежа, способом. Взятая проба воды по внешнему виду имеет слабые следы мути. Запаха – нет. Вода, обладая удовлетворительными физическими качествами и умеренным количеством минеральных солей, представляется в слабой степени загрязненной продуктами разложения органических азот содержащих веществ, на что указывает присутствие в воде аммиака и наличность азотистой кислоты при повышенной окисляемости. Количество азота и азотной кислоты невелико, а потому спуск исследованной воды в Упу может быть допущен».

Заключение комиссии скрепил и санитарный врач Юргенсон: прилагаемые результаты удовлетворительные.

Автор: Сергей Гусев, сегодня, в 09:00 +5
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