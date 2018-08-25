25 августа: 100 лет со дня рождения создателя бренда России

25 августа 1918 г. в д. Судаково под Тулой родился главный конструктор реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град», «Ураган», «Смерч», Герой Социалистического Труда Александр Никитович Ганичев.

Трудовой путь ученого с окончания в 1938 г. Тульского индустриального техникума, а уже после войны, в 1957-м – Тульского механического института по специальности «Элементы полигонных установок». С декабря 1945 до конца своей жизни работал на вновь организованном НИИ-147 (впоследствии Государственное научно-производственное объединение «Сплав», а ныне ОАО «НПО «СПЛАВ»).

В 1958 году НИИ-147 в числе других предприятий получил заказ от Государственного Комитета по оборонной технике на выполнение эскизного проекта опытно-конструкторской работы по созданию полевой реактивной системы. В полученных тактико-технических требованиях требовалось обеспечить дальность стрельбы не менее 20 км, размещение артиллерийской части боевой машины на шасси автомобиля «Урал-375» с количеством направляющих не менее 30. В НИИ-147 главным конструктором системы «Град» был назначен Александр Ганичев.

Опыта по созданию подобных реактивных систем залпового огня в НИИ-147 не было. Да и в прикладной науке теоретические вопросы, связанные с отработкой реактивных снарядов систем залпового огня были освещены недостаточно. Поэтому начинать приходилось практически с нуля. Решающее значение имели инженерная интуиция и чутье главного конструктора Ганичева.

Первый пуск был проведен летом 1959 года на Павлоградском

полигоне Днепропетровской области. Закончился он разрушением снаряда на первой секунде полета, после выхода его из направляющей. Бригада сотрудников института, проводившая испытания, оперативно установила причину: разрушение промежуточной диафрагмы, изготовленной из прессматериала. Через двое суток эту деталь сделали из стали и доставили для продолжения испытаний. После замены опытным путем было подтверждено выполнение технического требования по максимальной дальности стрельбы – 21,5 км. Так система «Град» фактически начала свою биографию, став настоящей оружейной сенсацией.

В 1963 году после успешного завершения государственных испытаний

реактивная система залпового огня «Град» была принята на вооружение

Советской Армии. А в 1964-м началось серийное производство корпусов реактивного снаряда системы «Град» на машиностроительном заводе «Штамп» им. Ванникова в Туле, взрывателей – на заводе им. Масленникова в Самаре, пороховых зарядов – на заводе им. Кирова в Перми.

«Главный конструктор Ганичев был генератором идей. Он сам в отпуск, по-моему, не ходил ни разу, и так относился и к нам. Работать надо, а не отдыхать. Это он считал нормальным явлением», – вспоминал также один из создателей «Града», а впоследствии главный конструктор «Сплава» Г. А. Денежкин.

Правда, когда в 1966 году, после первого успешного применения «Града» в боевых условиях – на полуострове Даманский, присуждали Ленинские премии, главного конструктора системы Ганичева прокатили. По слухам, вместо него вписали кого-то из московского начальства. Только позже Ганичев станет и Героем Социалистического Труда, и лауреатом Государственной премии.

«Александр Никитович Ганичев — человек с блистательными идеями, СССР и РФ повезло, что был такой ученый, который вошел в плеяду замечательных российских конструкторов оружия. «Град» – бренд России», – считает генеральный конструктор «Сплава» Н. А. Макаровец.

50-летний опыт эксплуатации в войсках почти 65 стран мира системы «Град» подтвердил ее высокую надежность, простоту при обслуживании и боевой работе. Министр оборонной промышленности СССР Вячеслав Бахирев после визита на «Сплав» когда-то сказал: «Конструкция «Града» настолько совершенна и оригинальна, что многие экономически развитые страны, получив образцы разработанной системы, в течение двадцати лет не могли разработать ничего подобного»!

В память об Александре Ганичеве на доме № 19 по проспекту Ленина, в котором жил знаменитый конструктор, и на здании главного корпуса ФГУП «ГНПП «Сплав» установлены мемориальные доски с барельефом.

19 сентября 2013 г. в сквере Тульского государственного музея оружия, на Аллее славы знаменитых оружейников был установлен бюст Александра Никитовича Ганичева.