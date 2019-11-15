15 ноября: родился Анатолий Буткевич, знаменитый пчеловод из Крапивны

15 ноября 1859 года в Ярославской губернии, где служил в то время его отец – майор русской армии, участник Крымской кампании, родился Анатолий Буткевич, будущий пчеловод-энциклопедист.

Вскоре отец вышел в отставку, и семья переехала в Тульскую губернию, приобретя небольшое имение на хуторе Русаново близ Крапивны. Буткевич-младший учился сначала в Тульской гимназии, потом, с пятого класса, в Орловском реальном училище. В 1880 году поступил в Петровскую земледельческую и лесную академию (ныне Московская сельскохозяйственная академия имени К.А. Тимирязева). Проникшись идеями народничества и революции, Анатолий Буткевич принимал участие в нелегальных студенческих кружках, демонстрациях. Он был одним из организаторов выступления студентов и, как зачинщик, осужден и сослан на пять лет в Сибирь, в Тобольскую губернию.

В ссылке писал вольнолюбивые стихи, рассказы и статьи, печатался в сибирских газетах и журналах. Опасно заболев, был по состоянию здоровья досрочно, после четырех лет заключения, возвращен на родину, под надзор полиции. В конце срока, как неблагонадежный, снова арестован и посажен в Крапивенскую тюрьму. Однако второе заключение длилось недолго. После освобождения Буткевич увлекся философией и идеями Л. Н. Толстого. Познакомившись со Львом Николаевичем, близко сошелся с ним, бывал в Ясной Поляне.

А. С. Буткевич открыл на своем хуторе Русаново бесплатную школу для крестьянских детей и обучал их, следуя толстовским педагогическим принципам. Но власти, усмотрев в учителе человека, который может «дурно влиять на детей», запретили ему заниматься педагогической деятельностью.

Увлечение толстовской идеей опрощения приводит молодого Буткевича на юг России, где он принимает участие в земледельческой общине, просуществовавшей недолго, работает по столярной части в деревнях. Вернувшись домой, Анатолий получает от отца надел земли, чтобы как-то содержать семью, и занимается крестьянским хозяйством. Позже он писал: «Если у меня есть теперь занятие, наполняющее содержанием мою повседневную жизнь и дающее средства к существованию мне и моей семье, то за это мне нужно быть благодарным прежде всего моему покойному отцу».

В 1894 году А. С. Буткевич по совету отца, чтобы добывать себе средства к существованию, занялся пчеловодством. Он ничего не принимал на веру, во всем старался разобраться сам, проводил, если дело касалось принципиальных вопросов, сравнительные опыты. С первых дней работы с пчелами вел записи о характере работ на пасеке, состоянии погоды, показаниях контрольных ульев, развитии семей, качестве маток, работоспособности пчел, собранном меде. Опираясь на многолетние данные своих наблюдений, Буткевич мог объективно оценивать технологические приемы и даже всю систему ухода за пчелами.

Убедившись в малой эффективности используемых тогда противороевых приемов, он пришел к выводу, что нужно не подавлять инстинкт роения, а использовать его. Так родилась «система роевой свободы» или рое-медовиковый метод в пчеловодстве.

Несмотря на большие успехи современной генетики и селекции, принципы племенного дела, разработанные Буткевичем, не утратили своего значения до сих пор, вошли в практику и учебные пособия по пчеловодству. Анатолий Степанович разработал развернутую программу опытов на самые актуальные темы, дал подробную методику их проведения, изложил систему учета и точных записей. Этим он положил начало массовому опытничеству пчеловодов в России, которое впоследствии превратилось в целое движение, возглавленное Научно-исследовательским институтом пчеловодства.

Буткевич разработал проект опытной пчеловодной станции, подготовил устав, указал задачи этого учреждения, предложил программу исследований, определил смету построек и инвентаря. Первая в нашей стране Тульская опытная пчеловодная станция была создана в 1909 году на основе опытной пасеки Тульского общества пчеловодов. Основателем станции был А.С. Буткевич. В этом же году он начал издавать ежемесячный журнал «Опытная пасека», который выходил в свет до 1919 года и был известен пчеловодам многих стран. Анатолий Степанович издал книги, ставшие настольными пособиями для всех пчеловодов. В частности, «Самоучитель пчеловодства» (выдержал пять изданий, был переведен на болгарский язык), «Пчелы – друзья человека», «Азбука доходного пчеловодства» (четыре издания), «Как живут пчелы и как их водить», «Моя пасека за 30 лет», «Систематическая энциклопедия пчеловодства» (в семи томах; вышли в свет только 2 и 3 тома, в Туле, судьба остальных неизвестна).

В конце XIX века Буткевич организовал и возглавил Тульское общество пчеловодов, ставшее одним из лучших в России. При обществе имелись музей, специальная библиотека и читальня. Анатолий Степанович занимал должность губернского инспектора-пчеловода. Общество устраивало выставки, беседы, организовывало трехмесячные курсы.

В программе испытаний по работам на пасеке на звание инструктора пчеловодства указывалось: «В объеме книг А. М. Бутлерова и А. С. Буткевича». Это говорит о большом авторитете Анатолия Степановича в области научного пчеловодства.

В период Первой мировой войны Анатолий Степанович открыл на своем хуторе военный госпиталь, в котором практиковал методы излечения многих видов ранений с помощью продуктов пчеловодства.

До конца своих дней Анатолий Степанович сохранил энергию, светлый ум, стремление к творчеству. Знаменитого пчеловода не стало в 1942 году.

Фото: www.krapivna.org