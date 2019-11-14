14 ноября: знаменитый хоккеист Вячеслав Старшинов рассказал тулякам о подготовке к Олимпиаде

14 ноября 1979 г. туляки, поклонники спорта, встретились во Дворце культуры профсоюзов с заслуженным мастером спорта, двукратным чемпионом олимпийских игр, мира и Европы Вячеславом Старшиновым. Бывший знаменитый хоккеист был уже в то время кандидатом наук, заведующим кафедрой физвоспитания Московского инженерно-физического института (ныне Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ»).

Вячеслав Старшинов все свою хоккейную карьеру провел в московском «Спартаке». В 1978 году первым в истории чемпионатов СССР забил 400-ю шайбу в карьере. Участник второй игры суперсерии СССР — Канада 1972 года. Был одним из немногих, кому разрешили выезд в зарубежный клуб из капиталистической страны. В 1975 году он выступал за японский клуб «Одзи Сэйзи» играющим тренером.

Большую часть своих шайб Старшинов забросил с близкого расстояния. В этом ему долгое время не было равных не только в Советском Союзе, но и Европе, а потому по праву считался королем «пятачка» перед воротами. После Олимпиады в Гренобле, выигранной советскими хоккеистами, главная французская спортивная газета «Экип» назвало звено Старшинова и братьев Майоровых самым сыгранным сочетанием мирового хоккея.

На встрече в Туле прославленный хоккеист рассказал слушателям о том, как готовится Москва, чтобы принять Олимпийские игры 1980 года, о новых спортивных сооружениях, и тех проблемах, которые уже успешно решены или которые еще предстоит решить.

Разумеется, зашел разговор и о хоккее. Непосредственному участнику самых захватывающих сражений пришлось ответить на множество вопросов. Многие из них касались родного клуба Старшинова – московского «Спартака».

Поскольку Вячеслав Иванович был одним из тех хоккеистов, кто открыл историческую серию матчей с канадскими профессионалами, об этом был отдельный разговор. Он красочно описал предматчевую обстановку, рассказал о высоком психологическом настрое советских хоккеистов, перед которыми была нелегкая задача – в матче с родоначальниками хоккея отстоять спортивный престиж Родины.

«Сколько таких решающих матчей было в жизни Вячеслава Старшинова? Не счесть. И каждый раз мы видели на площадке настоящего бойца, думающего об опасности, стремящегося в самые горячие точки хоккейной площадки, забивающего для команды самые-самые решающие шайбы. Вот почему тепло был встречен туляками один из самых наших прославленных хоккеистов», – написала по итогам встречи областная газета «Кммунар».

Так начался организованный областным обществом «Знание» большой цикл лекций, посвященный предстоящим Олимпийским играм, которые прошли не только в Туле, также в Новомосковске, Щекине и других городах области.