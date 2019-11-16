16 ноября: Тульскому оружейному заводу приказано выпускать до 500 шашек в день

16 ноября 1919 г. тульскую фабрику «Интернационал», изготовляющую кавалерийские шашки, предписанием Совета военной промышленности республики, приказали срочно передать в распоряжение Тульского оружейного завода.

Кроме того, оружейному заводу дали задание приступить к расширению ежедневной выработки шашек до 500-600 штук в промежуток двух месяцев, для чего немедленно ввести три смены, приспособив для этого помещение бывшей ремонтно-винтовочной мастерской.

Надежные в лихой кавалерийской рубке драгунские и казачьи шашки образца 1881 года пользовались особой любовью в армии. Не помогло даже решение Революционного военного совета Республики оставить шашки на вооружении лишь верховых и строевых частей, а также командного состава только кавалерийских частей. Всем же остальным разрешили иметь при себе кортик.

Но в армии этот приказ фактически саботировался. Со своей шашкой никто не хотел расставаться. Красной Армии срочно требовалось новое оружие. Задание по производству шашек было вполне обоснованным. Только на Тульском оружейном заводе в 1919 г. находилось 31 562 готовых клинка, не считая многочисленных кустарных производств – типа фабрики «Интернационал».