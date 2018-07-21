21 июля: Возрождение Большого приза Тулы

21 июля 1988 г. после долгого перерыва возродились велогонки на Большой приз Тулы.

Гран-при Тулы впервые был разыгран еще в 1967 году, и с тех пор пользовались колоссальной популярностью в городе. Трибуны были заполнены до отказа, и зрители не расходились допоздна, пока не заканчивались последние заезды. Да и в гости к тулякам приезжали звезды мировой величины, не говоря уже о том, что таковыми по праву были и местные гонщики.

Но в семидесятые годы сначала закрыли Большой приз Тулы, а потом и сам трек остановился на долгую реконструкцию, во время которой потерял своего поистине уникального зрителя.

В 1988 году в Туле предприняли попытку реанимировать Большой приз. Правда, больших гонораров, к которым привыкли зарубежные лидеры велоспорта, предложить не могли. Но еще можно было заманить сильных гонщиков традициями, знаменитым треком и главным тульским брендом: в качестве Большого приза победителям вручались охотничьи ружья производства оружейного завода.

Триумфатором соревнований стал москвич Александр Кириченко, выигравший главную тульскую дисциплину: спринт. Можно сказать, Тула дала Кириченко старт к мировой славе.

В том же году он стал первым отечественным спортсменом, кому удалось на Олимпийских играх выиграть золотую медаль в гите с места на 1000 м. Потом это назвали спортивным подвигом: крайне редко случается, когда не очень известный спортсмен (в сборную СССР Кириченко призвали только годом ранее) в первом же своем олимпийском старте вдруг становится олимпийским чемпионом.

После Сеула Александр Кириченко принимал участие еще в двух Олимпиадах: в 1992 году в Барселоне от Объединённой команды, и в 1996-м на летних Олимпийских играх в Атланте от России. Но то золото Сеула так и осталось его единственной олимпийской наградой.