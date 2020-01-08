8 января: на тульских шахтах стали добывать угля больше, чем до войны

8 января 1945 г. в газете «Правда» был опубликован рапорт горняков о полном восстановлении разрушенных шахт Подмосковного угольного бассейна. Теперь бассейн давал угля в два с лишним раза больше, чем до войны. Было введено в действие 11 новых шахт мощностью 9,5 тысячи тонн угля в сутки, построенных в условиях военного времени.

А ведь еще недавно шахты Калужской, Московской и Тульской областей, оказавшиеся на оккупированной территории, умышленно взрывались или затапливались. Однако сразу после освобождения шахтерских поселков началось восстановление шахт. Донбасс находился под немцами, поэтому главным источником топлива для страны стал Мосбасс. Было принято постановление совета народных комиссаров СССР о восстановлении угольных шахт в подмосковном бассейне.

В конце войны восстановленный Подмосковный угольный бассейн стал третьей по мощности топливной базой СССР.

С 1 октября 1943 года на шахте № 15 «Сталиногорскугля» появилась женская комсомольско-молодежная бригада навалоотбойщиков, возглавляемая Ведешкиной. Так на тульских шахтах стал активно использоваться и женский труд.

На фото: женщина-шахтер на шахте № 15. 1945 год.