20 октября: как первый газ пришел в Сталиногорск

20 октября 1958 года было закончено строительство газопровода Щекино – Сталиногорск, по которому на местный химкомбинат пошел первый в городе, ставропольский, газ.

К объектам большой химии у советского правительства было особое внимание, с ними связывали прорыв в экономике в ближайшее время. Не зря, когда зимой этого года в Тулу приезжал Хрущев, то помимо процедуры награждения области орденом Ленина, он еще приехал посмотреть дела на Сталиногорском химкомбинате.

Строительство самой мощной в Европе магистрали для транспортировки природного газа «Ставрополь – Москва» началось в 1955 году. Ее протяженность составила 1200 километров. Доставить газ в Сталиногорск первоначально планировали ровно к концу года – 31 декабря. Потом комсомольцы вышли со встречным предложением – 5 декабря, ко Дню конституции. В сентябре вдруг стали укладывать по полтора километра в день – тройная норма! И реальностью стало пустить газ к 41-й годовщине революции и 40-й – Ленинского комсомола. По советским меркам приурочить такое событие к столь важным датам – это громадное дело. Да еще с опережением графика почти на два месяца!

Правда, к таким темпам оказались не готовы поставщики. На Ждановский трубопрокатный завод пришлось даже самолетом посылать спецпредставителя из Тулы – выбивать обещанные три километра труб. Серпуховское управление эксплуатации газопроводов задерживало комплектацию для ГРЭС. Да и вообще на заводе долгое время без энтузиазма велись подготовительные работы к приему газа.

Зато настоящего трудового огонька хватало у строителей! Они упорно прокладывали трассу, тянули телефонную линию, сооружали компрессорные станции через овраги, леса, речки и болота. Оригинальным способом переправляли, в отсутствие моста, трубы через речку Шиворонку. Строители положили поперек реки две плети из труб и по ним перекатывали остальные трубы на другой берег. Это не в высоких кабинетах придумывали – строители сами догадались, как выйти из положения. У деревни Быковка возникло другое препятствие – болото. Построили лежневую дорогу, пустили путеукладчик, но дорога не выдержала, машина погрузилась в трясину. Тогда придумали поставить один путеукладчик на островок, другой – на край болота. Потом подняли их усилиями трубу и пустили очистительную машину. Этот метод удался, и потом не раз повторялся.

Наконец, 20 октября у северной проходной Сталиногорского химкомбината состоялся торжественный митинг. В 16 часов 25 минут под звуки государственного гимна была открыта задвижка, и высоко в небо взметнулась горящая свеча ставропольского газа.

Уже в следующем, 1959 году, будут газифицированы первые 500 из 14 000 квартир жителей города.