21 октября: бандитский налет на коммерческий автобус в Тульской области

21 октября 1998 года бесконечную череду криминальных происшествий продолжило бандитское нападение на коммерческий автобус в Тульской области.

Этот «Икарус», следовавший из Краснодара, остановился для зеленой остановки на 123-м километре автодороги Москва – Дон в Веневском районе в ночь на 21 октября. В этот момент из темноты неожиданно появилась машина, из которой стремительно выскочили трое мужчин в черных масках и ворвались в автобус. Они были вооружены двумя автоматами и пистолетом. В автобусе ехали всего шесть человек – это были коммерсанты, отправлявшиеся в Москву по своим делам. Налетчики потребовали от каждого по 5 000 рублей. Получив в итоге 20 000 на всех, они растворились в темноте. 20 000 по тем временам, вскоре после августовского кризиса, были достаточно хорошим кушем. Доллар взлетел примерно до 20 рублей, так что налетчикам в эквиваленте досталось около тысячи североамериканских долларов.

Поиск по горячим следам ничего не дал.

За месяц это было уже второе ограбление пассажиров транзитного автобуса на территории Тульской области. И предыдущее произошло также в Веневском районе по схожему сценарию: светлая легковушка, трое в черных масках.