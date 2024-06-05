Почему запись к врачам узкой специализации только через участкового терапевта?

Разъясняет минздрав Тульской области.

Запись к врачам узкой специализации организована через участкового терапевта, так как первичный осмотр должен проводить врач с наибольшим врачебным кругозором. Он поможет выявить те или иные проблемы со здоровьем, определить, к кому обратиться пациенту в дальнейшем.

- Зачастую один и то же симптом может быть при разных заболеваниях. Например, кашель может быть при ОРВИ или при болезнях желудочно-кишечного тракта. Терапевт разберется и направит к нужному специалисту на прием. Если же пациент стоит на динамическом наблюдении, он может самостоятельно записаться к профильному специалисту, - рассказала главный терапевт Тульской области Татьяна Гомова.

Врач-терапевт первым проводит осмотр пациента, назначает необходимые обследования, которые будут необходимы профильному специалисту для установления диагноза и выбора дальнейшей тактики лечения. Кроме того, у врачей узкой направленности может быть увеличено время для работы с теми пациентами, которым действительно нужна их помощь за счет сокращения числа необоснованных консультаций.



Как можно записаться к участковому терапевту:

через Единый портал государственных услуг,

через региональный портал «Доктор71»,

через единый контактный центр по номеру: 8 (4872) 33-83-77,

в регистратуре учреждения.

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