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  5. Аферисты крадут телеграм-аккаунты под видом техподдержки - Блог «Спрашивали? Отвечаем!» - MySlo.ru
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Спрашивали? Отвечаем!
Аферисты крадут телеграм-аккаунты под видом техподдержки

Аферисты крадут телеграм-аккаунты под видом техподдержки

Что делать в таком случае и как удалить аккаунт telegram так, чтобы можно было создать новый? Расскажем.

«Получили вашу заявку на удаление аккаунта. Если хотите её отменить, следуйте инструкции» — примерно так выглядят новые попытки мошенников украсть доступ к учётным записям пользователей «Телеграм», - рассказывают в объясням.рф.  

Злоумышленники пишут пользователям под видом сотрудников техподдержки. Они советуют отменить удаление профиля, для этого якобы нужно перейти на сайт, похожий по дизайну на Telegram. Там необходимо ввести номер телефона и код безопасности. Как только человек делает это, аферисты получают полный контроль над его аккаунтом.

Чтобы не попасться на такую удочку, помните, что сотрудники Telegram не обращаются к пользователям с вопросами об удалении учётной записи.

Что же делать, если ваш аккаунт в Telegram взломали?

Отключите все сеансы на других устройствах.

  • Перейти в «Настройки», нажать на «Устройства».
  • В разделе «Активные сеансы» можно увидеть все устройства, с которых был выполнен вход в ваш аккаунт.
  • Выберите неизвестные вам устройства, нажмите на «Завершить сеанс», либо отключите все сеансы.

Установите двухфакторную аутентификацию.

  • Перейдите в «Настройки».
  • Нажмите на «Конфиденциальность».
  • Нажмите на «Облачный пароль».
  • Нажмите на «Установить пароль» / «Задать пароль».
  • После создания пароля введите адрес электронной почты для восстановления пароля.

Важно! Если злоумышленник авторизовался в вашем аккаунте и его сеанс продлился несколько часов, у него появляется возможность завершать ранее активные или новые сеансы в данном аккаунте. И у вас может уже не оказаться возможности завершить его сеанс.

В этой ситуации поможет только удаление аккаунта Telegram и создание нового с использованием того же номера телефона.

В приложении для iOS:

  • Перейдите в раздел «Настройки».
  • Нажмите на «Конфиденциальность».
  • Найдите раздел «Удалить аккаунт автоматически».
  • Выберите «Удалить аккаунт сейчас».
  • Пролистайте вниз, нажмите «Удалить мой аккаунт», следуйте подсказкам.

В приложении для Android:

  • Зайдите в «Настройки» > «Вопросы о telegram». Найдите этот вопрос:
     
  • Перейдите по синей ссылке, но не кликайте на нее сразу, а скопируйте и откройте в новом окне браузера. Так удобнее, потому что код придет в telegram.
  • В открывшейся ссылке введите номер телефона, на который зарегистрирован аккаунт. И следуйте инструкциям сайта. 

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