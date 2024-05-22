Аферисты крадут телеграм-аккаунты под видом техподдержки

Что делать в таком случае и как удалить аккаунт telegram так, чтобы можно было создать новый? Расскажем.

«Получили вашу заявку на удаление аккаунта. Если хотите её отменить, следуйте инструкции» — примерно так выглядят новые попытки мошенников украсть доступ к учётным записям пользователей «Телеграм», - рассказывают в объясням.рф.

Злоумышленники пишут пользователям под видом сотрудников техподдержки. Они советуют отменить удаление профиля, для этого якобы нужно перейти на сайт, похожий по дизайну на Telegram. Там необходимо ввести номер телефона и код безопасности. Как только человек делает это, аферисты получают полный контроль над его аккаунтом.

Чтобы не попасться на такую удочку, помните, что сотрудники Telegram не обращаются к пользователям с вопросами об удалении учётной записи.

Что же делать, если ваш аккаунт в Telegram взломали?

Отключите все сеансы на других устройствах.

Перейти в «Настройки», нажать на «Устройства».

В разделе «Активные сеансы» можно увидеть все устройства, с которых был выполнен вход в ваш аккаунт.

Выберите неизвестные вам устройства, нажмите на «Завершить сеанс», либо отключите все сеансы.

Установите двухфакторную аутентификацию.

Перейдите в «Настройки».

Нажмите на «Конфиденциальность».

Нажмите на «Облачный пароль».

Нажмите на «Установить пароль» / «Задать пароль».

После создания пароля введите адрес электронной почты для восстановления пароля.

Важно! Если злоумышленник авторизовался в вашем аккаунте и его сеанс продлился несколько часов, у него появляется возможность завершать ранее активные или новые сеансы в данном аккаунте. И у вас может уже не оказаться возможности завершить его сеанс.

В этой ситуации поможет только удаление аккаунта Telegram и создание нового с использованием того же номера телефона.

В приложении для iOS:

Перейдите в раздел «Настройки».

Нажмите на «Конфиденциальность».

Найдите раздел «Удалить аккаунт автоматически».

Выберите «Удалить аккаунт сейчас».

Пролистайте вниз, нажмите «Удалить мой аккаунт», следуйте подсказкам.

В приложении для Android: