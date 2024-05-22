Аферисты крадут телеграм-аккаунты под видом техподдержки

Что делать в таком случае и как удалить аккаунт telegram так, чтобы можно было создать новый? Расскажем.
«Получили вашу заявку на удаление аккаунта. Если хотите её отменить, следуйте инструкции» — примерно так выглядят новые попытки мошенников украсть доступ к учётным записям пользователей «Телеграм», - рассказывают в объясням.рф.
Злоумышленники пишут пользователям под видом сотрудников техподдержки. Они советуют отменить удаление профиля, для этого якобы нужно перейти на сайт, похожий по дизайну на Telegram. Там необходимо ввести номер телефона и код безопасности. Как только человек делает это, аферисты получают полный контроль над его аккаунтом.
Чтобы не попасться на такую удочку, помните, что сотрудники Telegram не обращаются к пользователям с вопросами об удалении учётной записи.
Что же делать, если ваш аккаунт в Telegram взломали?
Отключите все сеансы на других устройствах.
- Перейти в «Настройки», нажать на «Устройства».
- В разделе «Активные сеансы» можно увидеть все устройства, с которых был выполнен вход в ваш аккаунт.
- Выберите неизвестные вам устройства, нажмите на «Завершить сеанс», либо отключите все сеансы.
Установите двухфакторную аутентификацию.
- Перейдите в «Настройки».
- Нажмите на «Конфиденциальность».
- Нажмите на «Облачный пароль».
- Нажмите на «Установить пароль» / «Задать пароль».
- После создания пароля введите адрес электронной почты для восстановления пароля.
Важно! Если злоумышленник авторизовался в вашем аккаунте и его сеанс продлился несколько часов, у него появляется возможность завершать ранее активные или новые сеансы в данном аккаунте. И у вас может уже не оказаться возможности завершить его сеанс.
В этой ситуации поможет только удаление аккаунта Telegram и создание нового с использованием того же номера телефона.
В приложении для iOS:
- Перейдите в раздел «Настройки».
- Нажмите на «Конфиденциальность».
- Найдите раздел «Удалить аккаунт автоматически».
- Выберите «Удалить аккаунт сейчас».
- Пролистайте вниз, нажмите «Удалить мой аккаунт», следуйте подсказкам.
В приложении для Android:
- Зайдите в «Настройки» > «Вопросы о telegram». Найдите этот вопрос:
- Перейдите по синей ссылке, но не кликайте на нее сразу, а скопируйте и откройте в новом окне браузера. Так удобнее, потому что код придет в telegram.
- В открывшейся ссылке введите номер телефона, на который зарегистрирован аккаунт. И следуйте инструкциям сайта.