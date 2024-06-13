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Нужно ли регистрировать права на теплицу на своем земельном участке?

Нужно ли регистрировать права на теплицу на своем земельном участке?

Теплица на дачном участке может быть признана недвижимостью. Но не все ли теплицы подлежат государственному кадастровому учету.

К недвижимому имуществу относятся земельные участки и все, здания, сооружения, помещения, машино-места, объекты незавершенного строительства. Такие объекты недвижимости должны быть прочно связаны с землей, объект должен стоять на фундаменте.

«Если же сооружение не имеет фундамента и его можно перенести без какого-либо ущерба, то такой объект относится к некапитальным строениям, регистрация прав на которые не осуществляется», — пояснила заместитель руководителя Управления Росреестра по Тульской области Татьяна Трусова.

Теплицы могут быть каркасные, сборно-разборные конструкции без фундамента. Такие строения к объектам недвижимости не относятся, и права на них регистрировать не нужно. Теплицы с фундаментом, состоящие из несущих, ограждающих строительных конструкций. Владельцы такого объекта могут поставить его на кадастровый учет и оформить право собственности.

Для осуществления учетно-регистрационных действий в отношении теплицы, которая имеет признаки недвижимого имущества и возведена на земельном участке, предназначенном для ведения гражданами садоводства, для индивидуального жилищного строительства или для ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, необходимо обратиться в любой удобный офис МФЦ, либо подать заявление в электронном виде через портал «Госуслуг» или на официальном сайте Росреестра.

Кроме заявления необходимо подать соответствующие документы:

  • технический план (составляется кадастровым инженером по результатам осуществления кадастровых работ);
  • правоустанавливающий документ на земельный участок.

За государственную регистрацию права взимается госпошлина в размере 350 рублей.

Фото Алексея Пирязева.

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вчера, в 12:47 +1

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