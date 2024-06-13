Нужно ли регистрировать права на теплицу на своем земельном участке?

Теплица на дачном участке может быть признана недвижимостью. Но не все ли теплицы подлежат государственному кадастровому учету.

К недвижимому имуществу относятся земельные участки и все, здания, сооружения, помещения, машино-места, объекты незавершенного строительства. Такие объекты недвижимости должны быть прочно связаны с землей, объект должен стоять на фундаменте.

«Если же сооружение не имеет фундамента и его можно перенести без какого-либо ущерба, то такой объект относится к некапитальным строениям, регистрация прав на которые не осуществляется», — пояснила заместитель руководителя Управления Росреестра по Тульской области Татьяна Трусова.

Теплицы могут быть каркасные, сборно-разборные конструкции без фундамента. Такие строения к объектам недвижимости не относятся, и права на них регистрировать не нужно. Теплицы с фундаментом, состоящие из несущих, ограждающих строительных конструкций. Владельцы такого объекта могут поставить его на кадастровый учет и оформить право собственности.

Для осуществления учетно-регистрационных действий в отношении теплицы, которая имеет признаки недвижимого имущества и возведена на земельном участке, предназначенном для ведения гражданами садоводства, для индивидуального жилищного строительства или для ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, необходимо обратиться в любой удобный офис МФЦ, либо подать заявление в электронном виде через портал «Госуслуг» или на официальном сайте Росреестра.

Кроме заявления необходимо подать соответствующие документы:

технический план (составляется кадастровым инженером по результатам осуществления кадастровых работ);

(составляется кадастровым инженером по результатам осуществления кадастровых работ); правоустанавливающий документ на земельный участок.

За государственную регистрацию права взимается госпошлина в размере 350 рублей.

Фото Алексея Пирязева.