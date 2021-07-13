При оформлении документов на дачный дом у наших читателей возникает вопрос: как лучше зарегистрировать дачный дом, как жилой или нежилой?

Дома в СНТ подлежат регистрации — постройка, прочно связанная с землей фундаментом должна быть учтена, рассказала Кадастровая палата по Тульской области.

С принятием 217-ФЗ «О садоводстве» закон ввел понятие садовый дом, как место сезонного пребывания, который не предусмотрен для проживания в холодное время.

Жилым домом считается дом, в котором можно проживать круглогодично — он утеплен, снабжен электричеством, системой отопления, водопроводом и канализацией.

Собственники дач по всей России, которые ставили дом на учет как жилой, значительно выигрывают при продаже дачи. Покупатели особо тщательно обращают внимание на возможность прописки в домах.

Для того, чтобы оформить документы на дачный дом обращаемся к кадастровому инженеру. Он наделен полномочиями составлять технический план на дом. Технический план вместе с заявлением подается в МФЦ и перенаправляется на регистрацию.

По дачной амнистии, которая продлена до 2026 года — постановка дома в СНТ на кадастровый учет происходит в упрощенном декларативном порядке.

Собственник заполняет декларацию на дом. При этом и на садовый дом, и на жилой дом по общим основаниям готовится технический план — отличий нет.

На земельный участок выезжают геодезисты и делают измерения площади дома и присваивают ему координаты — привязывают к земле. Упрощенная процедура оформления хороша тем, что для постановки на кадастровый учет не нужно получать никаких разрешений и уведомлений на строительство в местной администрации.

В декларации собственник указывает какой у него дом садовый или жилой и эти сведения отправляются вместе с прикрепленными документами в орган регистрации.

Кадастровый инженер несет ответственность за достоверность предоставленных вами сведений. Он отражает в техническом плане площадь и конфигурацию дома, этажность, материал стен, месторасположение и т. д.

Орган регистрации проверяет сведения в документах, наличие дополнительных согласований, если такие требуются, соблюдение норм отступов от границ участка и ставит дом на кадастровый учет.